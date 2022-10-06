Об этом сообщает Reuters.

В четверг, 6 октября, компания Porsche заняла самую высокую позицию как самый дорогой автопроизводитель Европы, обогнав бывшую материнскую компанию Volkswagen, поскольку цена акций производителя спортивных авто резко возросла.

"Несмотря на то, что акции Porsche в понедельник упали ниже своей цены, в связи со значительным падением рынков, в четверг они выросли до €93, что дало рыночную оценку бренду спортивных автомобилей в €85 млрд. Позже они снизились до €91,04. Оценка компании все еще значительно выше Volkswagen - чуть меньше €84 млрд", - говорится в сообщении.

Цена активов Porsche выросла после того, как инвестиционные банки, участвовавшие в размещении, приобрели почти 3,8 млн акций за €312,8 млн в рамках договоренности о размещении акций.

Volkswagen оценивается в €77,7 млрд, Mercedes-Benz занимает третье место среди европейских автопроизводителей с отметкой в €57,2 млрд, за ним идут BMW с €47,5 млрд и Stellantis – €39,7 млрд.

"Данные об инфляции в Европе и Соединенных Штатах, недавние беспокойства по поводу энергоснабжения в Европе и эскалация войны в Украине в прошлый четверг привели к колебаниям, которые сделали необходимыми небольшие стабилизационные меры", - заявил спикер Volkswagen.

Porsche является пятой самой дорогой зарегистрированной компанией в Германии после Linde, SAP, Deutsche Telekom и Siemens, а также 25-й самой дорогой акцией в Европе, опережая Glencore.

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