Porsche представил новый спорткар за $620 тыс.

Об этом сообщает Car and Driver.



Компания планирует изготовить только 30 экземпляров Porsche 911 GT2 RS Clubsport 25 из которых шесть будут отправлены в Соединенные Штаты.



Отмечается, что внутри транспортного средства установлен 3,8-литровый двойной турбодвигатель мощностью 690 лошадиных сил. Также спорткар имеет 7-ступенчатую автоматическую коробку передач.



Стоимость одной модели 620 тысяч долларов США, что более чем вдвое больше цены нового 911 GT2 RS.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb