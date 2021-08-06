Porsche представил новый спорткар за $620 тыс.
Немецкая компания Porsche представила новый автомобиль премиум-класса Porsche 911 GT2 RS Clubsport 25
Об этом сообщает Car and Driver.
Компания планирует изготовить только 30 экземпляров Porsche 911 GT2 RS Clubsport 25 из которых шесть будут отправлены в Соединенные Штаты.
Отмечается, что внутри транспортного средства установлен 3,8-литровый двойной турбодвигатель мощностью 690 лошадиных сил. Также спорткар имеет 7-ступенчатую автоматическую коробку передач.
Стоимость одной модели 620 тысяч долларов США, что более чем вдвое больше цены нового 911 GT2 RS.
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