Порошенко: жизнь показала, что без гарантий безопасности ничего не существует, Украина должна быть в НАТО
Украина должна быть в НАТО, ведь Альянс является единственной организацией, гарантирующей безопасность своим государствам-членам
Об этом в интервью "5 каналу" сказал пятый президент Украины Петр Порошенко, передает пресс-служба "Европейской Солидарности".
"Жизнь показала, что без гарантий безопасности ничего не существует. В отличие от Совета Безопасности ООН, каких-то международных "междусобойчиков" – 5 статья Вашингтонского соглашения 49 года, соглашения о создании НАТО гарантирует безопасность", – констатирует Порошенко.
"Кто-то сейчас хотел дискутировать о нейтральном статусе? Хочу напомнить, что в 2014 году, когда путин на нас напал, Украина была нейтральной, о НАТО речь не шла", – заметил пятый президент.
"На сегодняшний день поддержка членства в НАТО среди украинцев выросла с 16 до 70%, а неожиданно для путина после начала его полномасштабной войны против Украины и Швеция, и Финляндия немедленно задали вопрос о присоединении к НАТО", – констатирует Порошенко.
"В 2007 году, когда Путин заявил, что он силой будет менять границы, единственное правильное решение мира было предоставить Украине, Грузии и Молдове План действий по членству в НАТО, принять нас в 2013 году - и точно этого не было бы", - убежден Порошенко.
"Для того чтобы нам каждую минуту не ждать российской атаки – членство в НАТО, и все будет хорошо", – считает Петр Порошенко.
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