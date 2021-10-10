Порошенко - Зеленскому: "Мы вас точно не боимся, а вот вы - боитесь нас!"

С таким заявлением выступил пятый украинский президент, председатель политической партии "Европейская солидарность", сообщает Еспресо.TV .



Вечером Порошенко лично пообщался с ветеранами войны на Донбассе и неравнодушными гражданами, которые сдерживали провокаторов, и поблагодарил их за то, что они не дали реализовать грязный сценарий.



"Мы увидели, что русскоязычные титушки за деньги готовы продать Украину. Этим грязным сценарием, сделанным за деньги, украденные у налогоплательщиков, они пытаются отвлечь внимание, чтобы избежать ответственности. Спасибо ветеранам и активистам, которые не дали этому произойти. Вы все - большие молодцы!" - сказал Петр Порошенко.

При этом он отдельно обратился к Владимиру Зеленскому и его Офису."Владимир Александрович, мы вас точно не боимся, а вот вы - боитесь нас!" - сказал председатель партии "ЕС"."Офису президента я хочу сказать: вы за это будете нести ответственность. Будете отвечать за бездействие правоохранительно органов, за то, что Офис президента раздает приказы о покупке титушок, посылает их сюда, позоря Украину", - подчеркнул Петр Порошенко.Кроме того, сопредседатель фракции "Европейской солидарности" Ирина Геращенко официально обратилась к уполномоченному по правам ребенка Дарье Герасимчук с требованием вмешаться и отреагировать на втягивание несовершеннолетних в политические акции, привлечение их к проплаченным "митингам".

"В соцсетях набирались группы молодежи, такса 500-700 грн, для "протеста" под домом Порошенко. Зачем это Банковой? Потому что нет ни одного комментария от Зеленского об офшорном скандале, о финансировании терроризма его близким другом - руководителем Укрэксима, об избиении журналистов. Надо отвлекать внимание", - пояснила народный депутат.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb