Порошенко – Зеленскому: государственная измена – когда отдают нашу землю, сливают спецоперации и покупают российский уголь на миллиарды

Порошенко подчеркнул, что сейчас нужно объединиться, чтобы противостоять угрозе российского вторжения, вместо этого Офис президента продуцирует новый сериал "о государственной измене", цель которого - удержать обвал рейтинга власти, пишет пресс-служба партии "ЕС".



"Вчера, сегодня и завтра мы работаем в Варшаве. Есть многочисленные встречи с польскими и европейскими политиками, которые посвящены тому, чтобы сформировать мощную коалицию в поддержку Украины и противодействие России, которая на сегодняшний день сконцентрировала у наших границ более чем 100-тысячный военный контингент с огромной угрозой вторжения. Польша является нашим традиционным другом, союзником и партнером. И сегодня это очень хорошо чувствуется", – сообщил Порошенко.



"Сегодня, когда вся Европа, весь мир и в том числе вся Украина должна была и должна объединиться против Путина, в Украине происходят удивительные вещи. Я хочу подчеркнуть, что мне передают привет из Офиса президента о том, что они с пониманием отнесутся к тому, если бы я остался в Европе. Я хочу подчеркнуть, что я не преподнесу им такого подарка и вернусь в Украину в первой половине января. Но по своему графику, а не по графику мощного сценариста "видосиков" Зеленского", - заметил пятый президент.



"Мы точно должны сегодня думать о государстве, а не о собственных рейтингах. Ведь именно падением рейтинга и невозможностью ничего предложить обществу объясняются подобные действия со стороны Зеленского и его советников", - говорит Порошенко.



"Мы поговорим, как только я вернусь, о государственной измене и о содействии в финансировании терроризма. Кто государственный изменник: тот, кто вместе с украинскими Вооруженными силами в 2014 году освободил две трети оккупированного Донбасса, – или тот, кто из-за подписания разведения войск отдал врагу нашу землю? Тот, кто отдал приказ и санкционировал десятки операций, ликвидировавших оккупантов, врагов Украины, - или тот, кто сливает Лукашенко и Путину спецоперацию украинской разведки? Тот, кто обеспечил с 2014 года энергонезависимость государства, выиграв 4 миллиарда у российского Газпрома и прекратив покупку российского газа и российского электричества, – или тот, кто на коленях выпрашивает у Путина газ и уголь и покупает у Лукашенко электрическую энергию? Тот, кто, как Зеленский, купил на три миллиарда долларов за два года российского угля и угля из ОРДО-ОРЛО?" – отмечает Порошенко.



"Я хочу подчеркнуть, что предъявление подозрения главе государства в государственной измене, финансировании терроризма, содействии террористическим организациям – это переход "красных линий". Это уже не шутки. Шутки закончились. И за это придется отвечать. Но потом, потому что сейчас кто-то должен быть умнее. Сейчас мы должны объединиться, сейчас мы должны спасти Украину и отразить российскую агрессию", – резюмирует Петр Порошенко.

