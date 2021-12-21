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Порошенко – Зеленскому: государственная измена – когда отдают нашу землю, сливают спецоперации и покупают российский уголь на миллиарды

21 декабря, 2021 вторник
13:01
Новости Зеленский Порошенко

Пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в своем видеообращении заявил, что власть Зеленского пересекла "красные линии"

Порошенко подчеркнул, что сейчас нужно объединиться, чтобы противостоять угрозе российского вторжения, вместо этого Офис президента продуцирует новый сериал "о государственной измене", цель которого - удержать обвал рейтинга власти, пишет пресс-служба партии "ЕС".

"Вчера, сегодня и завтра мы работаем в Варшаве. Есть многочисленные встречи с польскими и европейскими политиками, которые посвящены тому, чтобы сформировать мощную коалицию в поддержку Украины и противодействие России, которая на сегодняшний день сконцентрировала у наших границ более чем 100-тысячный военный контингент с огромной угрозой вторжения. Польша является нашим традиционным другом, союзником и партнером. И сегодня это очень хорошо чувствуется", – сообщил Порошенко.

"Сегодня, когда вся Европа, весь мир и в том числе вся Украина должна была и должна объединиться против Путина, в Украине происходят удивительные вещи. Я хочу подчеркнуть, что мне передают привет из Офиса президента о том, что они с пониманием отнесутся к тому, если бы я остался в Европе. Я хочу подчеркнуть, что я не преподнесу им такого подарка и вернусь в Украину в первой половине января. Но по своему графику, а не по графику мощного сценариста "видосиков" Зеленского", - заметил пятый президент.

"Мы точно должны сегодня думать о государстве, а не о собственных рейтингах. Ведь именно падением рейтинга и невозможностью ничего предложить обществу объясняются подобные действия со стороны Зеленского и его советников", - говорит Порошенко.

"Мы поговорим, как только я вернусь, о государственной измене и о содействии в финансировании терроризма. Кто государственный изменник: тот, кто вместе с украинскими Вооруженными силами в 2014 году освободил две трети оккупированного Донбасса, – или тот, кто из-за подписания разведения войск отдал врагу нашу землю? Тот, кто отдал приказ и санкционировал десятки операций, ликвидировавших оккупантов, врагов Украины, - или тот, кто сливает Лукашенко и Путину спецоперацию украинской разведки? Тот, кто обеспечил с 2014 года энергонезависимость государства, выиграв 4 миллиарда у российского Газпрома и прекратив покупку российского газа и российского электричества, – или тот, кто на коленях выпрашивает у Путина газ и уголь и покупает у Лукашенко электрическую энергию? Тот, кто, как Зеленский, купил на три миллиарда долларов за два года российского угля и угля из ОРДО-ОРЛО?" – отмечает Порошенко.

"Я хочу подчеркнуть, что предъявление подозрения главе государства в государственной измене, финансировании терроризма, содействии террористическим организациям – это переход "красных линий". Это уже не шутки. Шутки закончились. И за это придется отвечать. Но потом, потому что сейчас кто-то должен быть умнее. Сейчас мы должны объединиться, сейчас мы должны спасти Украину и отразить российскую агрессию", – резюмирует Петр Порошенко.
 

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