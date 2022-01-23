Порошенко заявил, что его участие в заседании Совета Украина-НАТО блокируется по указанию Зеленского

Об этом говорится в видеообращении Порошенко, обнародованном в YouTube.

По словам пятого президента, это доказывает неадекватность власти, поскольку международная деятельность лидера "Евросолидарности" нацелена на защиту Украины и страхует ее от провалов некомпетентного руководства государства.

"Есть приглашение от НАТО в штаб-квартиру Североатлантического альянса. Есть решение парламента Украины, что "Европейскую Солидарность" в Парламентской Ассамблее НАТО представляю именно я. Есть представление главы о составе украинской делегации в Межпарламентском Совете Украина-НАТО с моим участием. Есть в конце концов билет в Брюссель – и, что важно, билет обратно", – говорит Порошенко.

"Я подчеркиваю, что личное обязательство, которое на меня наложил суд, не запрещает загранкомандировки, нужно только разрешение следователей. Но лично Зеленский дал указание заблокировать мне выезд из Украины и сорвать все мои международные встречи, которые были запланированы на эту неделю. И этот запрет выглядит как убедительное доказательство политически мотивированных преследований оппозиции со стороны власти – во время войны", – отмечает лидер партии.

"Какую вавку в голове нужно иметь, чтобы в условиях общеевропейской военной тревоги препятствовать моей дипломатической деятельности? Ведь она нацелена на защиту Украины и страхует ее от провалов некомпетентного руководства", – констатирует Петр Порошенко.

Он также отметил, что с начала года Зеленский еще ни разу не брал в руки свою "любимую погремушку" – так и не созвал СНБО, чтобы рассмотреть ситуацию на границе с Россией и Беларусью.

"Зато уже несколько раз собирал совещания для давления на Апелляционный суд. Чтобы вместо личного обязательства запроторить меня за решетку. Это его с Коломойским мечта", - отмечает Петр Порошенко.

"Вместо того чтобы бороться с Путиным, он борется со мной", - говорит Порошенко.

"Имеем то, что имеем. И имеем такого, какого имеем. От него, к сожалению, зависит судьба Украины", – говорит Порошенко.

"Как история, так и будущее велят сплачивать, а не раскалывать украинскую нацию. Совместно работать над укреплением международной коалиции и внутреннего антироссийского фронта. Всех нас – незеленых,антизеленых и самых зеленых – должны объединить синийи желтый цвета украинского флага и большая общая цель. Я надеюсь, так и будет", – резюмирует пятый президент.

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