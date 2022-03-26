Порошенко: Замороженные сотни миллиардов России должны пойти на послевоенное восстановление украинской экономики
Санкции против России должны усиливаться каждый день, а замороженные миллиарды золотовалютных резервов и деньги российской верхушки должны пойти на послевоенное восстановление Украины
Об этом Петр Порошенко сказал в эфире канала "Настоящее Время", который является общим медиапроектом Радио "Свобода" и "Голоса Америки".
"Это второй фронт. Санкции должны усиливаться каждый день, пока не будет работать принуждение путина к миру. Эмбарго на торговлю российскими товарами – в первую очередь нефть, газ, запрет торговать российскими металлами – от черных металлов до золота, меди, никеля, и др. Недопустимо, когда миллиард долларов в день – а это триста российских танков или двести ракет "Искандер" – каждый день россия получает. Мы должны это остановить и мы точно это остановим", – отмечает Порошенко.
"И "план Маршалла", который, во-первых, должен использовать для послевоенного восстановления украинской экономики замороженные российские средства. Средства российских золотовалютных резервов, средства российских приспешников путина и средства самого путина. Вторая позиция – это трастовый фонд. Фонд поддержки, который будет создан свободным миром.Этот "план Маршалла" или план Байдена-Джонсона-Мишель точно будет реализован", - убежден Петр Порошенко.
Он также призывает ускорить членство Украины в Европейском Союзе. "Украина уже в этом году, и мы очень на это рассчитываем, должна получить официальный статус кандидата", – подчеркивает Петр Порошенко.
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