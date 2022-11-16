Порошенко: закрыть небо над Украиной – это наша общая с НАТО задача
Петр Порошенко после взрывов на территории Польши призвал государства НАТО предоставить Украине еще больше средств ПВО и закрыть небо с помощью авиации
"Мои искренние соболезнования дружественному польскому народу — нашим братьям и союзникам. Причина взрыва на польской территории одна — это путинский террористический режим и его продолжающаяся война против Украины и всего Западного мира. А потому и ответ должен быть не только украинский", – убежден Порошенко.
"Закрыть небо над Украиной отныне еще более насущным вызовом и общей задачей и нашего государства, и союзников НАТО. Противовоздушные и противоракетные системы в Украине должны быть усилены еще и натовской авиацией. Остановить Путина нужно в Украине, и начать с неба. Вместе победим! ", – подчеркивает Порошенко.
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