Порошенко: закрыть небо над Украиной – это наша общая с НАТО задача

"Мои искренние соболезнования дружественному польскому народу — нашим братьям и союзникам. Причина взрыва на польской территории одна — это путинский террористический режим и его продолжающаяся война против Украины и всего Западного мира. А потому и ответ должен быть не только украинский", – убежден Порошенко.

"Закрыть небо над Украиной отныне еще более насущным вызовом и общей задачей и нашего государства, и союзников НАТО. Противовоздушные и противоракетные системы в Украине должны быть усилены еще и натовской авиацией. Остановить Путина нужно в Украине, и начать с неба. Вместе победим! ", – подчеркивает Порошенко.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb