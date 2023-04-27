Порошенко за границей нашел еще одну крупную партию техники для ВСУ – готовят контракты

Хен ден Оттер – владелец компании, которой уже почти 100 лет, рассказывает, что искренне поддерживает Украину. Его семья знает, что такое Вторая мировая война. "У нас сейчас нет войны, но мы чувствуем, как это, и это наше дело тоже. Мы поддерживаем тех, кто был вынужден покинуть Украину, и желаем вам удачи", – говорит предприниматель.

Пятый президент уже присмотрелся к семитонным DAF, особенно интересуют машины с манипуляторами, гидроборты и контейнеровозы.

"Сейчас мы находимся на уникальном складе на границе между Бельгией и Нидерландами. Именно здесь нам удалось разыскать кое-что эффективное и нужное войску как воздух. Своими глазами убедился и теперь могу вам сообщить, что мы заключаем новые контракты с автомобилями", – говорит Порошенко.

"Но сначала хочу рассказать о главном — о белом контейнере. Это мобильный госпиталь, если нам удастся быстро привести его в порядок, то мы положим начало новому проекту, который спасет много жизней", – объясняет Порошенко.

"Вы видите DAFы, мы уже немало передали их Вооруженным Силам из Британии и обязательно продолжим это делать. Но здесь, помимо всего прочего, есть более мощные грузовики с кранами – для нашей артиллерии. Чтобы быстрее грузить снаряды и чтобы они быстрее долетали до места назначения" , – говорит Петр Порошенко.

"Мы очень хотим забрать больше грузовиков DAF. Ведь это то, чего не хватает и на востоке, и на юге. Мы хотим заключить контракты в ближайшее время", – сообщил Петр Порошенко.

Как известно, Фонд Порошенко и ОО "Справа Громад" передали в ВСУ уже более сотни грузовиков Leyland DAF 45.150, а общее количество законтрактованных в Великобритании машин – более 350 единиц.

Leyland DAF 45.150 — это полноприводной пятитонный дизельный грузовик, который может оснащаться лебедкой и перевозить все, что нужно для фронта: боекомплект, продукты, воду и горючее в бочках. Часть автомобилей оборудована кранами для загрузки крупнокалиберных боеприпасов.

Средства собирают волонтеры ОО "Справа Громад", Фонд Порошенко традиционно удваивает собранную сумму.

На шасси этих машин производят также мобильные зенитные комплексы "Антишахеды", специальные кунги для комплексов БПЛА Poseidon и мобильные мастерские, которые очень нужны на передовой для ремонта военной техники.