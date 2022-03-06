Порошенко выступил за привлечение ведущих стран мира к переговорам Украины с Россией
Петр Порошенко выступил за привлечение ведущих стран к переговорам Украины с Россией. Об этом он заявил в воскресенье в интервью The New York Times
Отвечая на вопрос о запланированном на завтра третьем раунде украинско-российских переговоров, Порошенко отметил: «Желаю успехов нашей делегации. Но, несмотря на то, что война идет в Украине уже восемь лет, Путин теперь воюет не только с Украиной, но и с Западом, НАТО, ЕС. И только они совместными усилиями могут остановить этого маньяка. Следовательно, за столом переговоров о безопасности в Украине, Европе и всем мире должны быть не только Зеленский и Путин, но Байден, Макрон, Шольц, Джонсон. Если не решается вопрос закрытия неба, поставки советских истребителей нашим воздушным силам, если речь не идет о массированной военной поддержке – западная дипломатия должна сформировать консолидированную позицию безопасности».
Порошенко напомнил, что в Нормандский формат в свое время присоединил Меркель и Олланда как представителей ЕС, и тогда это позволило остановить горячую фазу войны.
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