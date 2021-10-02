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Главная война с Россией Порошенко выиграл в Верховном суде кассацию против Портнова по "делу моряков"

Порошенко выиграл в Верховном суде кассацию против Портнова по "делу моряков"

2 октября, 2021 суббота
12:39
война с Россией Петр Порошенко

Верховный Суд удовлетворил кассационные жалобы пятого президента Украины Петра Порошенко, партии "Европейская Солидарность" и телеканала "Прямой" в деле по иску Андрея Портнова

Об этом сообщает "Прямой" .

Соратник Виктора Януковича в августе 2019 года подал иск, пытаясь признать недостоверным и опровергнуть утверждение о том, что "материалы" дела моряков "несмотря на тайну следствия были переданы ГБР господину Портнову, который затем передал эту информацию Российской Федерации, а именно постоянному представителю РФ в ООН Василию Небензе ".

Как известно, Небензя цитировал материалы этого дела на заседании Совбеза ООН с целью оправдать действия страны-агрессора во время захвата украинских кораблей в ноябре 2018 года в Керченском проливе.

Верховный Суд в своем постановлении, в частности, отметил, что суды первой и второй инстанции не предоставили оценки доказательствам по достоверности распространенной информации. В частности заявлении Портнова "о содеянном уголовное нарушении" по "делу моряков", распечатке текста выступления В.Небензи на заседании Совета Безопасности ООН, на котором он цитировал заявление Портнова с "Дела моряков", распечатке Портнова в телеграмм-канале по "делу моряков" и его осведомленности по этому делу.

Верховный Суд отменил решение Печерского суда и Киевского апелляционного суда и отправил дело на новое рассмотрение.

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Петр Порошенко
украинские моряки
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