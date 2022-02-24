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Главная война с Россией Порошенко встретился с бойцами батальона терробороны, созданного активистами "Евросолидарности" и ветеранами войны против России

Порошенко встретился с бойцами батальона терробороны, созданного активистами "Евросолидарности" и ветеранами войны против России

24 февраля, 2022 четверг
17:51
война с Россией

Петр Порошенко встретился с бойцами батальона территориальной обороны, созданном из активистов партии "Европейская Солидарность" и ветеранов российско-украинской войны, членов ОО "Res_Publika. Братья По Оружию", вновь вставших на защиту государства

Об этом сообщает прессслужба "Европейской Солидарности".

Пятый президент сообщил, что его команда занимается необходимым обеспечением для защитников Украины.

"Отмечаю, что те панические настроения, которые распространялись, что через два часа будет сдан Киев, что через 10 часов будет сдана Украина – для этого нет никаких оснований. Мы на сегодняшний день способны дать отпор диверсионным и десентационным операциям, которые планируются захватчиком Путиным" , – отмечает Порошенко.

"Для нас ключевая задача продержаться две недели. И когда говорят, что здесь на полном ходу по дорогам движутся российские танки, я подчеркиваю, они пытаются сейчас идти очень осторожно. Потому что ожидают отпора от украинцев", - отмечает Петр Порошенко.

"Я сегодня встречался с Зеленским, я отметил, чтобы подразделения территориальной обороны в кратчайшие сроки были обеспечены средствами защиты, оружием, причем не только стрелковым, а оружием противотанковым, и, возможно, ПЗРК. Мы сделали все возможное, чтобы обеспечить средствами наз чтобы было и вещевое обеспечение, и медицинское, и горюче-смазочные материалы, и автомобили, и все, что необходимо для повышения эффективности действий подразделений территориальной обороны. нас убивать украинцев", – говорит Порошенко.

"Ни у кого не дрогнет рука, когда нужно будет нажать на крючок, когда видишь перед собой захватчика, когда мы защищаем украинских детей, украинских женщин и Украинское государство. Пять лет, с 2014-2019, мы держали фронт. И сейчас мы будем демонстрировать единство нации. Мне безразлично, кто за кого голосовал. Сейчас мне важно, чтобы все проголосовали за Украину. И поэтому я здесь сегодня для того, чтобы поблагодарить, что вы не остаетесь безучастными", – отмечает Порошенко.

"У нас было очень мало времени, но сделали все, чтобы мы имели защищенные позиции, на которых будет расположен батальон для противодействия российским захватчикам", – резюмирует Порошенко.
 


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Россия
война
Европейская солидарность
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