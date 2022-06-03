Порошенко: всем, кто спрашивает, что сейчас нужно Украине, я говорю - оружие, оружие и еще раз оружие
Петр Порошенко в интервью журналистам итальянского телеканала Sky TG24 из Роттердама, где проходил Конгресс ЕНП, призвал союзников предоставить Украине как можно больше тяжелого вооружения
Об этом передает пресс-служба партии "ЕС".
"Меня много раз спрашивали здесь, во время Конгресса, в чем Украина нуждается больше всего. И мой ответ был - в оружии, оружии и еще раз оружии", - отметил Порошенко.
"Прежде всего, мы нуждаемся в том, что может изменить "правила игры" в этой войне. Можете себе представить, что будущее Европы и мира зависит от 100 истребителей, 500 танков и 1000 артиллерийских систем или, может, еще 300 противовоздушных систем? Ведь действительно идет речь о будущем мира", – говорит Порошенко.
"Сегодня мы демонстрируем это силой своего войска, созданного по стандартам НАТО, и это было сделано нами, начиная с 2014 года. И вот они сегодня удивили весь мир. Мы готовы защитить Европу от Путина. Готовы защитить мир от Путина", - говорит Порошенко.
"Должны также говорить о депутинизации Европы. О чем именно идет речь? О прекращении финансирования Путина, пророссийских политиков, пророссийских медиа и пророссийских так называемых неправительственных организаций. Надо прекратить это делать. Не берите политических взяток от этого сумасшедшего маньяка", - отмечает пятый. Президент.
Порошенко подчеркивает: любое общение с Путиным токсично.
"И я очень благодарен за то, что в Италии мы имеем абсолютно жесткую позицию парламента, твердую позицию правительства, и твердую позицию по отношению к этому великому лидеру премьер-министру Марио Драги", - резюмирует Петр Порошенко.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.2
Покупка 34.2Продажа 35.36
-
EUR
Покупка 36.15Продажа 37.73
- Актуальное
- Важное