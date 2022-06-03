Об этом передает пресс-служба партии "ЕС".

"Меня много раз спрашивали здесь, во время Конгресса, в чем Украина нуждается больше всего. И мой ответ был - в оружии, оружии и еще раз оружии", - отметил Порошенко.

"Прежде всего, мы нуждаемся в том, что может изменить "правила игры" в этой войне. Можете себе представить, что будущее Европы и мира зависит от 100 истребителей, 500 танков и 1000 артиллерийских систем или, может, еще 300 противовоздушных систем? Ведь действительно идет речь о будущем мира", – говорит Порошенко.

"Сегодня мы демонстрируем это силой своего войска, созданного по стандартам НАТО, и это было сделано нами, начиная с 2014 года. И вот они сегодня удивили весь мир. Мы готовы защитить Европу от Путина. Готовы защитить мир от Путина", - говорит Порошенко.

"Должны также говорить о депутинизации Европы. О чем именно идет речь? О прекращении финансирования Путина, пророссийских политиков, пророссийских медиа и пророссийских так называемых неправительственных организаций. Надо прекратить это делать. Не берите политических взяток от этого сумасшедшего маньяка", - отмечает пятый. Президент.

Порошенко подчеркивает: любое общение с Путиным токсично.

"И я очень благодарен за то, что в Италии мы имеем абсолютно жесткую позицию парламента, твердую позицию правительства, и твердую позицию по отношению к этому великому лидеру премьер-министру Марио Драги", - резюмирует Петр Порошенко.

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