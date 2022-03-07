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Война с Россией: хроника
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Порошенко возле разрушенного дома в Василькове призвал союзников закрыть небо над Украиной

7 мартa, 2022 понедельник
19:29
Общество

Петр Порошенко возле разрушенного в результате ракетного удара дома в Василькове призвал западных союзников как можно скорее закрыть небо над Украиной

Об этом передает пресс-служба партии "ЕС".

"Этот дом был разрушен российскими крылатыми ракетами. Это показывает, почему нам необходимо закрытое от полетов небо над Украиной и, по меньшей мере, боевые самолеты для наших мощных пилотов. Потому что мы должны защитить гражданские объекты и атомные электростанции. И это нужно немедленно, сейчас" , – отмечает пятый президент.

"Продолжаются переговоры между Госсекретарем Блинкеном и украинскими властями. Они дальше говорят о каких-то бюрократических вещах и не отказываются. Однако каждый час промедления стоит жизни мирному населению. Каждый час промедления – это возможности для россиян атаковать нас с неба и убивать украинцев. Бесспорно, в этом. ситуации нужно немедленно ускорить этот процесс: завтра, послезавтра, на этой неделе", – сказал Порошенко.

 

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