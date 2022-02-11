Порошенко возле Апелляционного суда призвал все демократические силы объединиться ради защиты Украины
Петр Порошенко во время выступления перед тысячами сторонников возле Киевского апелляционного суда призвал все демократические силы объединиться для отпора Путину. Порошенко подчеркнул, что украинцы не позволят властям превратить государство в "новороссию" образца Януковича
"Мы с вами - главная сила, которая не даст этого сделать. Мы не дадим уничтожить то, что мы с вами сделали с 2014 года. Они не понимают, что такое Украина, и потому они сейчас пытаются устроить судилище над оппозицией. Почему они это делают? Потому что они с вами нас боятся. Казалось, вся власть у них, казалось бы, у них правоохранительные органы, не имеющие ничего общего с правом", - говорит Порошенко.
"Только от нас с вами зависит, отстоим ли мы право, демократию и европейский выбор Украины", - отмечает лидер партии.
"Но мы - государственники. И мы, как государственники, будем совместно совершать решительные действия на объединение государства. Только наша сила, как в 2014-м, остановит Путина. Мы умеем и знаем, как это делать. Мы освободили 2/3 оккупированного Донбасса в 2014-2015 годах. 100% тогда мы объединили страну - и способны объединить сейчас", - говорит Порошенко.
"Сейчас не время для внутренних разборок. Сейчас мы все должны объединиться, и я здесь перед этим судилищем призываю все демократические оппозиционные силы отбросить амбиции, отбросить собственные рейтинги. Я имею право это говорить, потому что сегодня украинский народ больше всего доверяет нашей команде, - отбросить все и объединиться. Только объединенной Украиной мы дадим отпор Путину. И только объединенной Украиной мы его остановим. Только объединенной Украиной мы можем принести мир", - убежден пятый президент.
"Это именно то, чего хочет Украинский народ, - чтобы Путин убрался со своими войсками, прекратил убивать украинцев. А мы сами у себя разберемся, как нам строить Украину и мощно двигать нашу страну в НАТО и в ЕС", - резюмирует Петр Порошенко.
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