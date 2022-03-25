Порошенко: вооружение Украины – это кратчайший путь к миру

Об этом сообщает официальный сайт партии " Европейская солидарность ".

"Сегодня есть четкое понимание всего мира, что для того, чтобы быстрее проложить дорогу к миру, Украина должна быть сильнее. Чтобы Украина была сильнее, она должна быть вооружена. Следовательно, поставки вооружения Украине и есть кратчайший путь к миру", - отмечает Порошенко.

Он отметил, что поставка Украине вооружения, боеприпасов и военной техники является частью плана принуждения России к миру, который был представлен и украинским властям, и западным союзникам.

"Пункт первый называется Лэнд-лиз. Это все – от питания до боеприпасов, от танков к пушкам, от сплавов к технологиям. И мы твердо рассчитываем, что этот ленд-лиз акт будет принят в поддержку Украины", – считает Петр Порошенко.

"Позиция вторая – это закрытое небо, не обязательно натовские ракеты. У нас есть блестящие пилоты, которые продемонстрировали, что они не дали россиянам захватить господство в воздухе. И уже сбили более 250 самолетов и вертолетов, прилетевших убивать украинцев", – заметил Порошенко.

"Господство в небе должно быть за счет поставки самолетов – включая МИГ-29, комплексов противовоздушной обороны, включая С-300. И мы точно защитим небо", – убежден Петр Порошенко.

"Для нас есть мотивация огромная, потому что мы боремся за свою землю, за свой народ, за свои семьи, за своих родителей, за свое будущее. А что здесь ищут русские солдаты? Они себе даже ответить не могут. У них нет мотивации – и потому проиграют", – отмечает Петр Порошенко.





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