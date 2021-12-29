Порошенко во втором туре выигрывает у Зеленского, - опрос

Такие данные обнародовали социологи во время пресс-конференции "Новогодние надежды и неожиданности: с какими чувствами и мнениями украинцы провожают старый и встречают Новый год". Организатором исследования является Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Центром Разумкова.



Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, в первом туре В. Зеленский получил бы 17,5% всех опрошенных или 24% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать. За П. Порошенко готовы голосовать соответственно 11% и 16% опрошенных.



Во втором туре П. Порошенко обходит В. Зеленского. За Петра Порошенко готовы голосовать 50,1% голосов тех, кто примет участие в выборах и определился за кого будет голосовать. За Владимира Зеленского 49,9%.



Напомним, во втором туре президентских выборов в 2019 году Владимир Зеленский набрал 73%, Петр Порошенко – 24%.



Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова совместно с Фондом "Демократические инициативы" имени И. Кучерива с 17 по 22 декабря 2021 методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Были опрошены 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb