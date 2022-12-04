Порошенко вместе с волонтерами открыл "Пункт солидарности" в Херсоне - там есть генератор и тепло

В большом шатре есть ток для зарядки мобильных телефонов и павербанков, работает большая печка для обогрева, можно выпить чаю или кофе. Об этом сообщает официальный сайт "Европейской Солидарности".

Петр Порошенко во время поездки в Херсон встретился с горожанами, пережившими российскую оккупацию. Юные херсонцы показали свои рисунки – на них украинская армия уничтожает врага.

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"Это символ несокрушимости херсонцев, которые держали с конца февраля до 11 ноября Украину в сердце и Херсон в Украине. Это настоящий "Пункт солидарности". Когда мы все держим единство, когда мы вместе, мы точно освободим каждый клочок украинской земли. Это говорят в Херсоне – а они знают, что говорят", - убежден Порошенко.

"Мы протестировали первый такой пункт: все работает, всем уютно и комфортно. А настроение - просто фантастическое. Так что будем преумножать этот опыт", - говорит Порошенко.

Напомним, Фонд Порошенко и ОО "Справа Громад" приобрели для херсонцев две печи для выпечки хлеба, необходимое оборудование и мощный генератор. Пекарню планируют запустить уже через неделю, когда сделают скважину для воды и установят оборудование для ее очистки. В пекарню также передадут несколько тонн муки, сахара и дрожжей.

Половина хлеба предназначена для подразделений ВСУ, вторая половина будет бесплатно раздаваться херсонцам.

При этом Херсон и освобожденное правобережье Херсонщины и дальше находятся под постоянными вражескими обстрелами . Есть раненые и погибшие.

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