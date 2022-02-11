Порошенко: Власть пытается блокировать мою политическую деятельность, но Украина сейчас нуждается в профессионалах в дипломатии и вопросах безопасности

"Они продолжают ограничивать мою политическую деятельность с точки зрения работы по стране и выезда за границу. Теперь уже очевидно, что это была также цель Зеленского. Для того, чтобы не давать мне разрешения, которое – так они считают – я должен у них спрашивать для участия в международных конференциях. У меня были встречи в Мюнхене, курс лекций в Майами, встречи в Вашингтоне – они блокируют именно этот вид деятельности", – констатирует Порошенко.



"Сегодня в Харькове Зеленский, мне сказали, заявил о том, что у нас в терроборону должны идти профессионалы, которым он считает себя. Это не так. Я восхищаюсь украинцами, которые в этих условиях сохраняют спокойствие и решительность. В терроборону в условиях нападения Путина , который становится с каждым днем все, к сожалению, вероятнее, должны идти все граждане, а профессионалы должны идти в ВСУ. И профессионалы должны быть президентами и премьерами", – отмечает Порошенко.

"Три с половиной месяца назад власти должны были профинансировать наши Вооруженные силы, пополнить резервы, поднять денежное довольствие и доукомплектовать бригады, профинансировать местное самоуправление для территориальной обороны. Чтобы повысить цену, которую заплатит Путин в случае принятия решения о продлении агрессии. Потому что это и есть кратчайший путь к миру", – отмечает Порошенко.

Мы сегодня продемонстрировали, что для нас Украина превыше всего. Мы сегодня продемонстрировали, что правда с нами, как мы и обещали, что Господь с нами, но ключевой вывод – без каждого из вас, кто приехал сюда для того, чтобы защитить демократию, защитить страну, европейский вектор развития, ничего бы не произошло", – отмечает лидер партии.

"Мы точно умеем, знаем, как и можем побеждать. Сегодня – не победа, но точно не поражение. Это еще один шаг вперед. И мы победим", – резюмирует Петр Порошенко.