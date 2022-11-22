Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Новости Порошенко в Вашингтоне объяснил, почему НАТО заинтересовано в Украине не меньше, чем Украина в НАТО

Порошенко в Вашингтоне объяснил, почему НАТО заинтересовано в Украине не меньше, чем Украина в НАТО

22 ноября, 2022 вторник
12:16
Новости

Петр Порошенко, выступая в Совете по международным отношениям в Вашингтоне, заявил, что НАТО заинтересовано в членстве Украины не меньше, чем сама Украина. Пятый Президент подчеркнул, что сегодня Вооруженные Силы Украины стали "безопасным зонтиком" для Европы и для государств-членов НАТО

Отвечая на вопрос, как убедить членов Альянса, скептически относящихся к перспективе Украины, Порошенко заметил: "пожалуйста, сотрудничайте с этими странами. Потому что это не жест, не подарок Украине. Запомните – это инвестиция в вашу собственную безопасность для тех наций, для тех государств-членов, которые дают нам разрешение", – считает Порошенко.

Сегодня от России Восточную Европу защищает не пятая статья НАТО. Сегодня Восточную Европу защищает сине-желтый флаг Вооруженных Сил Украины. Мы делаем вашу работу. Помогите нам выполнять вашу работу. Не разрешение, а приглашение Украины в НАТО – это инвестиция в вашу безопасность", – отмечает Порошенко.

"Почему Швеция, демократическая нация на севере, считает, что они не могут обеспечить собственную безопасность без НАТО, и это принято? И Финляндия сказала, что без НАТО, имея такого соседа как Россия, невозможно защитить нацию", – констатировал Порошенко.

"Лучший пропагандист НАТО, которого вы знаете - это Путин. Он нашел аргументы для Швеции, нашел аргументы для Финляндии, нашел аргументы и для Украины. Вот почему не пытайтесь найти другой вариант механизма", - отмечает пятый Президент.

"Аргументов для достижения этого результата у нас предостаточно. Так что давайте начнем над этим работать. Давайте начнем работу с Конгресса, с объяснения Сенату, потому что они, безусловно, за нас, они, безусловно, за демократию, за свободу. Мы просто понимаем, что после того, как Путин разрушил все другие механизмы, только это может защитить безопасность мира", – убежден Петр Порошенко.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте также:
Путін
19 ноября, 2022 суббота
В Кремле понимают, что 5-я статья НАТО будет крушением как для России, так и для всего мира, - дипломат Брайза
Кріштіану Роналду
21 ноября, 2022 понедельник
Первый человек в мире набрал полмиллиарда подписчиков в Instagram
Сергій Марченко
Автор Сергей Марченко
21 ноября, 2022 понедельник
Еноты с Банковой решили, что можно уже не стесняться
Киев
0°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.75
    Покупка 39.75
    Продажа 40.46
  • EUR
    Покупка 39.96
    Продажа 40.98
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
22 ноября
13:11
Эксклюзив
Виталий Портников
Обыски в Лавре - это закономерность
12:58
До полного освобождения Николаевщины осталось 3 населенных пункта, - Ким
12:55
Дело о "геноциде на Донбассе": позицию Украины в суде в Гааге поддерживают уже 24 страны
12:33
Украина поднимет плату за транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба" - Bloomberg
12:32
НАТО
Страны НАТО проводят ревизию оружия на складах в поисках остатков, которые можно передать Украине
12:21
Эксклюзив
На фронте нет воды, связи, отопления, нужны генераторы, буржуйки, тёплая одежда и детали для авто, - военнослужащий ТрО
12:18
Ллойд Остин
Глава Пентагона и министр обороны Китая обсудили Тайвань и войну РФ против Украины
12:11
МИД Украины вызывает посла Венгрии из-за выходки Орбана с картой
12:05
OPINION
Виталий Шабунин
Как "слуги народа" ломают условия вступления в ЕС
11:59
Эксклюзив
Оккупанты массово берут жителей Мелитополя в плен и пытают электрическим током, - городской голова Федоров
11:58
Орбан появился на публике в шарфе, на котором часть Украины в составе Венгрии
11:55
Оккупанты обстреляли пункт выдачи гуманитарки в Орехове: погиб соцработник, две женщины ранены
11:44
Представителей России решили не приглашать на Мюнхенскую конференцию по безопасности
11:44
Российские оккупанты начали использовать еще один вид ракет против Украины
11:40
УАФ предложила Реброву должность главного тренера сборной Украины, - СМИ
11:28
Косово по просьбе США отсрочило процесс перерегистрации сербских автомобильных номеров на свои
11:25
В Латвии заявили о необходимости усилить систему ПВО стран НАТО, граничащих с Украиной
11:22
Украина вернула домой тела еще 33 погибших героев
11:13
Галина Третьякова
"Слуга" Третьякова решила зарегистрировать торговый знак "Некачественные дети"
11:09
Иранские и украинские эксперты провели встречу на тему дронов, которые используют россияне
11:09
OPINION
Шульц, или О ранимости культуры во времена войны
11:03
ЧМ-2022: Председатель комитета арбитров ФИФА Коллина рассказал, почему судьи прибавляют к матчам по 20 минут времени
10:59
Эксклюзив
Сотрудничество РФ с Ираном закончится только после смены власти в Тегеране, - эксперт Константинова
10:54
ЛНР
Мобилизированным в "ЛНР" выдают форму, снятую с убитых, – Луганская ОВА
10:47
На Одесчине к 15 годам приговорили стрелка "ДНР", воевавшего против ВСУ
10:40
Усик начал подготовку к следующему бою
10:26
Инфографика
Курс валют на 22 ноября: что с ценой доллара, евро и злотого
10:26
Еврокомиссия изучает варианты конфискации российских активов для оплаты восстановления Украины – Politico
10:24
Эксклюзив
Сергей Згурец, украинський журналист, военны‎й эксперт
ВСУ уже установили паритет на Бахмутском направлении, а иногда имеют и преимущество над врагом, - Згурец
10:04
OPINION
Почему Патрушев ездил в начале ноября в Тегеран?
10:02
УЗ открыла продажу билетов в Варшаву на две даты: купить билеты можно только онлайн
09:55
В Казахстане официально объявили о победе Токаева на президентских выборах
09:41
В ISW объяснили, почему контроль над Кинбурнской косой имеет большое значение
09:30
Российские оккупанты обстреляли из минометов, САУ и РСЗО Сумщину и Черниговщину
09:28
Инфографика
С 24 февраля РФ потеряла в Украине 85 тыс. солдат, 2895 танков и 395 РСЗО, - Генштаб
09:07
На фото музыкальная школа в Святогорске, разрушенная оккупантами
Под обстрелами россиян в Донецкой области погибли 4 человека, еще 4 ранены
08:54
Эксклюзив
На Кинбурнской косе идет операция, но нужно сохранять информационную тишину, - Гуменюк
08:42
россия флот
Черноморский флот РФ не может чувствовать себя безопасно даже в Новороссийске, - британская разведка
08:41
ВООЗ
В ВОЗ сообщили, что у каждого пятого украинца проблемы с доступом к лекарствам
08:40
Служба безопасности проводит обыски в Киево-Печерской лавре
Больше статей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV