Порошенко в Вашингтоне объяснил, почему НАТО заинтересовано в Украине не меньше, чем Украина в НАТО

Отвечая на вопрос, как убедить членов Альянса, скептически относящихся к перспективе Украины, Порошенко заметил: "пожалуйста, сотрудничайте с этими странами. Потому что это не жест, не подарок Украине. Запомните – это инвестиция в вашу собственную безопасность для тех наций, для тех государств-членов, которые дают нам разрешение", – считает Порошенко.

Сегодня от России Восточную Европу защищает не пятая статья НАТО. Сегодня Восточную Европу защищает сине-желтый флаг Вооруженных Сил Украины. Мы делаем вашу работу. Помогите нам выполнять вашу работу. Не разрешение, а приглашение Украины в НАТО – это инвестиция в вашу безопасность", – отмечает Порошенко.

"Почему Швеция, демократическая нация на севере, считает, что они не могут обеспечить собственную безопасность без НАТО, и это принято? И Финляндия сказала, что без НАТО, имея такого соседа как Россия, невозможно защитить нацию", – констатировал Порошенко.

"Лучший пропагандист НАТО, которого вы знаете - это Путин. Он нашел аргументы для Швеции, нашел аргументы для Финляндии, нашел аргументы и для Украины. Вот почему не пытайтесь найти другой вариант механизма", - отмечает пятый Президент.

"Аргументов для достижения этого результата у нас предостаточно. Так что давайте начнем над этим работать. Давайте начнем работу с Конгресса, с объяснения Сенату, потому что они, безусловно, за нас, они, безусловно, за демократию, за свободу. Мы просто понимаем, что после того, как Путин разрушил все другие механизмы, только это может защитить безопасность мира", – убежден Петр Порошенко.

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