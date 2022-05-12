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Порошенко: в своей параллельной реальности Путин стремится к победе над НАТО, поэтому лжет и оправдывает зверства российской армии в Украине

12 мая, 2022 четверг
09:45
Общество Петр Порошенко

В своей параллельной реальности Путин стремится одержать победу над НАТО в качестве геополитического реванша за коллапс Советского Союза. И сегодня Украина платит едва ли не самую большую цену за свое будущее в Европе, а также за мир, безопасность и стабильность ЕС и НАТО

Об этом Пятый Президент Украины Петр Порошенко сказал на онлайн-выступлении на международной конференции "НАТО после Мадрида: уроки Украины", которая состоялась в Болгарии.

"Сегодня Украина платит едва ли не самую большую цену за свое будущее в Европе. За свой суверенитет. За свою независимость. За свою территориальную целостность. И даже больше, ведь Украина платит самую большую и кровавую цену за то, чтобы ЕС и НАТО, и свободный мир жили в мире, безопасности и стабильности", – подчеркнул Порошенко.

По его словам, сегодня Украина демонстрирует мужество, не имеющее себе равных в Европе и за ее пределами.

"Но это также мужество, о котором забыли многие в Европе и за ее пределами, те, кто воспринимают мир, стабильность и безопасность как должное", – добавил он.

"Это происходит на самом пороге Европейского Союза и НАТО", – сказал Порошенко.

Он отметил, что одной из причин нынешней ситуации стало решение Бухарестского саммита НАТО в 2008 году, когда Украина не предоставила План действий по членству в НАТО.

"Если бы не то "Нет", то уже к 2014 году Украина была бы государством-членом Альянса и под коллективной защитой. И если бы не то "Нет", мы бы сегодня не оказались в такой ситуации, когда не только Украине, но и всему миру угрожают Путин и "путинизм", – сказал Порошенко.

При этом он отметил, что Украина борется только с врагом, который нежелателен на нашей земле.

"Вместо этого россияне воюют в советском стиле. Они воюют с гражданским населением, женщинами, детьми, пожилыми людьми, а также с гражданской инфраструктурой и культурным наследием. Оружием Путина является резня, ложь, изнасилования, коррупция. Он убивает тысячами, чтобы заставить всех нас, включая НАТО, капитулировать", – подчеркнул Порошенко.

Он добавил, что даже после зверств российских солдат в Буче, Ирпене, Бородянке, после Мариуполя, Путин продолжает утверждать, что именно НАТО спровоцировало российскую агрессию.

"Даже сегодня, обстреливая Украину крылатыми ракетами, Путин продолжает утверждать, что борется с неонацистами и милитаризмом в Украине. Даже сегодня, если выслушать его выступление 9 мая, Путин продолжает утверждать, что защищает территорию России от агрессии НАТО", - отметил он.

"Чего еще можно было ожидать от человека, действительно верящего, что крупнейшей геополитической катастрофой ХХ века был распад Советского Союза? В своем воображении Путин противостоит НАТО, как когда-то это делал Советский Союз. В своей параллельной реальности Путин стремится одержать победу над НАТО в качестве геополитического реванша за коллапс Советского Союза", – сказал Порошенко.

Он добавил, что Путин рассматривает Украину в качестве трофея в честь своей первой победы.

"Ибо Украина не будет его последним шагом – он мечтает идти дальше на Запад. Не случайно в прошлом декабре Путин предложил свой пресловутый план о том, как гарантировать безопасность России и остального мира. Его план заключался в том, чтобы НАТО демонтировал инфраструктуру Альянса вплоть до 1997 года",- сказал Порошенко.

Он отметил, что это означает, что Болгария и другие новые страны НАТО должны были также демонтировать военный зонтик Альянса.

"Путин видит безопасность России только в своем военном превосходстве над соседями. Путин видит безопасность России только в опасности других. Это именно то, ради чего Путин ведет войну против Украины", – сказал Порошенко.

Президент Болгарии Росен Плевнелиев (2012–2017 годов) в свою очередь напомнил, что во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности в 2015 году Порошенко продемонстрировал российские паспорта военных, которые тогда воевали на Донбассе.

"Президент Порошенко достал из кармана российские паспорта так называемых "зеленых человечков". Глаза мира были закрыты на то, что это были россияне. И Президент Порошенко продемонстрировал эти паспорта", – рассказал Плевнелиев.

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Петр Порошенко
война с Россией
война
НАТО
Европейская солидарность
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