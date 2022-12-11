Порошенко в США: нам нужны ПВО, РСЗО, артиллерия большой дальности и приглашения в НАТО

Запись этого интервью в воскресенье, 11 декабря 2022 года, появилась на ютубе политика.

"Путин не понимает языка переговоров. Путин понимает язык силы. Поэтому мир, который сейчас создал проукраинскую коалицию, должен создать антипутинскую коалицию. У нас есть очень положительный пример этого - Группа Рамштайн из более чем 60 наций с оружием, а не только с речами и заявлениями, оказывает давление на путина. И это давление достаточно эффективно", - заметил Порошенко.

"Пожалуйста, не доверяйте Путину. Потому сколько есть подписанных документов - о выводе его войска из украинской земли, об освобождении всех заложников, отводе тяжелой артиллерии - ничего из этого не произошло. И пункт второй: не бойтесь Путина. И украинцы, и украинские Вооруженные Силы это демонстрируют", - подчеркнул Порошенко.

"У нас есть лучший переговорщик, большой дипломат для переговоров с Путиным – это Вооруженные Силы Украины. Что может укрепить позиции Вооруженных сил Украины? Это оружие, это санкции, это будущее членство в НАТО", – считает Порошенко.

"Я очень приветствую решение Белого дома предоставить нам 275 млн на боеприпасы, на поставку оружия, что значительно укрепляет позицию этого переговорщика на 289-й день российской "трехдневной" войны", - добавил Петр Порошенко.

"Украинские воины имеют высокую мотивацию, потому что они защищают собственное государство, свою землю и собственные семьи, свой народ. Нам все больше поставляют оружия, но нам нужно еще больше. В частности, нам нужна ПВО, чтобы остановить доминирование России в украинском воздушном пространстве. Нам нужна артиллерия большой дальности и реактивные системы залпового огня. Нам нужно остановить доминирование России в количестве артиллерии и иметь безопасное расстояние, откуда мы можем открывать огонь по российским войскам", - пояснил Порошенко.





"Вторая позиция - санкции и эмбарго. Сразу после того, как ввели санкции и ограничение цен на нефть, всего три недели назад это было 92-97 долларов за баррель, а сегодня - 76. Так действуют санкции. И это только первый шаг, чтобы сократить для России денежный поток, который цивилизованный мир платит сумасшедшему диктатору Путину. А это примерно 1 миллиард долларов в день. Представляете эти цифры? И, по меньшей мере, половину Путин потратил на то, чтобы убивать украинцев, убивать демократию, убивать свободу. , – считает пятый президент.

"И третья позиция: надо понимать, что без приглашения Украины в НАТО эту войну невозможно остановить, невозможно закончить, невозможно победить", – резюмирует Порошенко.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb