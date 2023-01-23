Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Порошенко в штаб-квартире НАТО: наступательное оружие нужно Украине в январе-феврале, пока Россия не бросила на фронт новую волну мобилизованных

Порошенко в штаб-квартире НАТО: наступательное оружие нужно Украине в январе-феврале, пока Россия не бросила на фронт новую волну мобилизованных

23 января, 2023 понедельник
16:46
война с Россией

Находящийся в Брюсселе Петр Порошенко обсудил в штаб-квартире НАТО поставки бронетехники и истребителей для ВСУ, а также ускорение членства Украины в Альянсе. Об этом он сообщил журналистам при включении. Порошенко подчеркнул: новое наступательное вооружение должно быть поставлено для ВСУ в январе-феврале, прежде чем Россия использует новую волну мобилизации.

"Мы сегодня в штаб-квартире НАТО целый день обсуждаем, как сделать помощь Украине более эффективной, более полной. Я почти каждую неделю бываю на фронте, потому что очень важно установить коммуникацию и передавать то, что говорят наши воины, солдаты, офицеры, в чем они нуждаются больше всего. И доносить это до тех, кто принимает решения здесь, в Брюсселе, в штаб-квартире НАТО", – сказал Порошенко.

"По моему убеждению, мы нуждаемся в нескольких шагах. Шаг первый – это конечно оружие. И очень обнадеживающим выглядит результат Рамштайна, когда мы получим почти 1200 боевых бронированных машин. Когда уже есть артиллерия, они дают возможность Украине создать 8-10 дополнительных бригад, которые будут участвовать в весеннем контрнаступлении, а также усилят возможности обороны", – считает пятый Президент.

"По вопросу танков "Леопард", я лично очень оптимистичен. Я убежден, что эта мощная волна поддержки в конце концов быстро приведет к поставке Украине танков, потому что нас не устраивают только обещания, что мы получим тот или иной тип оружия в 2023 году. Мы нуждаемся в них сейчас, уже в январе – феврале. И все, что может быть доставлено, причем раньше, чем результаты мобилизации РФ, это удваивает или утраивет эффективность применения", – отмечает Порошенко.

"Мы должны переходить и к поставкам истребителей F-16 и ударных вертолетов. Наконец-то должно быть принято решение о ракетах большого радиуса действия для атаки на логистику, склады и пункты управления российских войск. На сегодняшний день они расположены буквально в 150-200 км и чувствуют себя в безопасности – это категорически неприемлемо", – считает пятый президент.

"Мы сегодня говорили о противовоздушной обороне и резком увеличении ее возможности. Мы сегодня говорили о разведке, включая стратегические беспилотные летательные аппараты, в которых сегодня нуждаются наши войска. Мы говорили об увеличении радиуса действия HIMARS, и этот разговор был достаточно продуктивным. По моему убеждению, сочетание всего компонента, политического, военного может привести к результатам", – сообщил Порошенко.

"В конце концов мы объединили вопрос поставки оружия с вопросом санкций, потому что санкции должны ослабить Россию и сократить объем российского экспорта с действующих 540-580 миллиардов, потому что на самом деле финансовый объем российского экспорта почти не упал в 2022 году", - констатировал Порошенко.

Он также отметил необходимость начать процедуру вступления Украины в НАТО.

"Они говорят, что нам нужен мир в Украине, а лишь потом начинать переговоры о вступлении. Я говорю наоборот, что нам сначала нужно членство в НАТО, без которого  быстрого мира и победы не будет. Мне кажется, что нам удалось донести это. И в конце концов я бы очень хотел, чтобы уже на Вильнюсском саммите в этом году мы, наконец, начали процедуру официального вступления Украины в НАТО. Это процесс долгий, он сопровождается целым рядом реформ", – отмечает Порошенко.

Он отметил, что эти же реформы необходимы для вступления Украины в Евросоюз. "Это верховенство права, демократия, свобода слова. Это, как они говорят, плюрализм партий, то есть многопартийность политической системы. Все эти вещи здесь обсуждались и они являются ключевыми для обеспечения демократического развития нашего государства", - говорит Порошенко.

"Членство в НАТО – это единственная возможная гарантия безопасности против Российской Федерации, которую примет и воспримет украинский народ", – резюмирует Петр Порошенко.

Новости
Петр Порошенко
Читайте также:
Юрій Бутусов
Автор
22 января, 2023 воскресенье
Скандал с Лозинским может навредить международной поддержке Украины
путін путлер
21 января, 2023 суббота
Путин впервые за 23 года потерпел два самых тяжелых аппаратных поражения, - Пионтковский
танк ЗСУ
20 января, 2023 пятница
Разведка Германии выразила обеспокоенность потерями ВСУ в боях за Бахмут, назвав их значительными
Киев
-1°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.83
    Покупка 39.83
    Продажа 40.52
  • EUR
    Покупка 42.33
    Продажа 43.28
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
23 января
18:07
OPINION
Боль моя Беларусь-сия
17:48
"Продавали" россиянам украинские паспорта по $10 тыс: СБУ задержала злоумышленников в Киеве
17:36
На Берлинском кинофестивале представят фильм Шона Пенна о Зеленском и начале войны в Украине
17:11
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
17:06
Анонс
Путлер начал войну, чтобы окончить войну. Программа "Конец спецоперации" в 18:00
17:04
ВСУ уничтожили российские штурмовики Су-25, вертолет Ка-52 и две ракеты Х-59
17:00
Обновлено
Венгрия
Венгрия не будет блокировать очередной транш помощи ЕС для Украины
17:00
Почетная лекция Киевского форума безопасности по случаю Дня Соборности Украины. ПРЯМОЙ ЭФИР
16:59
Сборную Польши вместо Шевченко возглавит победитель Евро-2016
16:55
Hubble сфотографировал яркие переменные звезды в Туманности Ориона
16:39
Эксклюзив
Путин сделал самую высокую ставку на Шойгу и Герасимова, - военный эксперт Черник
16:35
"Эвертон", за который играет Мыколенко, решил уволить главного тренера
16:32
Расследование о возможном злоупотреблении Минобороны при закупках продуктов для военных началось еще до публикаций СМИ, - НАБУ
16:27
Суд отказался отстранить от должности мэра Полтавы Мамая, подозреваемого в разглашении данных о военных
16:14
Эксклюзив
В течение 8-10 недель украинцам каждый день будут давить на эмоции скандалами, - экс-замминистра информполитики
16:04
OPINION
Надругательство над Кораном в Швеции выгодно Москве
16:00
Притула, Скрипка и не только: чьи голоса прозвучат в мультфильме "Мавка. Лесная песня"
15:56
Россияне нанесли ракетный удар по Краматорску
15:35
"Подкралась старость": Бывший абсолютный чемпион дал прогноз на бой Ломаченко против Хейни
15:34
Эксклюзив
В Белгороде к памятнику Богдану Хмельницкому горожане несут цветы в память жертв ракетного удара в Днепре, - депутат Харьковского райсовета Ткачук
15:23
Иран
Министры иностранных дел стран ЕС приняли новый пакет санкций против Ирана
15:22
Резников отреагировал на обвинения в закупке продуктов для ВСУ по завышенным ценам: информацию с документами представлю нардепам
15:21
Оккупанты обстреляли Антоновку на Херсонщине, погиб мужчина
15:21
Эксклюзив
Путин постарается расширить беларусский фронт, - военный эксперт Самусь
15:06
В НСЗУ рассказали, что делать пациенту, если его врач уволился
15:03
Россияне обстреляли из минометов приграничье Сумщины, за 20 минут было 4 прихода
15:00
У Бахмута пограничники захватили позицию кафиров с помощью минометов
14:50
Латвия
Латвия объявила о снижении уровня дипотношений с РФ в знак солидарности с Эстонией
14:50
В Днепре идентифицировали тела 40 погибших жителей многоэтажки, еще 9 человек считаются пропавшими без вести
14:48
"Шахтер" начал переговоры о трансфере в клуб АПЛ еще одного футболиста
14:43
Украина подписала меморандум о сотрудничестве с Финляндией в области цифровизации
14:38
ПАСЕ
Депутаты ПАСЕ переизбрали президентом Ассамблеи Тини Кокса: нардеп от "Слуги Народа" получил только 44 голоса из 223
14:34
Инфографика
Актуальный курс валют на 23 января: что с ценами на доллар и евро
14:34
Стоят €10 млн: суд арестовал два самолета АН-148 российского владельца
14:29
Скибицкий: О полном переломе в войне говорить еще рано, но 2023 – год нашей победы
14:03
OPINION
Бюджет мордора не выдерживает войны
13:53
В январе количество судов, которые ежедневно проходят "зерновым коридором", сократилось вдвое по сравнению с сентябрем-октябрем, - Минагрополитики
13:52
Морозная погода и местами прояснение: прогноз на 24 января от Натальи Диденко
13:43
Глава МИД Италии: ЕС может попросить Украину начать переговоры с РФ, если та перестанет обстреливать инфраструктуру
13:36
Зинченко признали лучшим игроком "Арсенала" в матче против МЮ
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV