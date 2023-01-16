Порошенко в Ровно: церковь, которая управляется из Москвы – не украинская церковь и должна называться московской
Петр и Марина Порошенко в Свято-Покровском кафедральном соборе Ровно приняли участие в молебне, который возглавил Архиепископ Ровенский и Острожский Илларион
Об этом передает пресс-служба "Европейской Солидарности".
"Ровно 4 года назад Свято-Покровский кафедральный собор в Ровно стал первым, куда мы привезли Томос. И сегодня мы именно здесь, чтобы поблагодарить Владыку Иллариона и все ровенской общины, которая стала одним из лидеров, ведь более 100 приходов перешли в ВТО. Это – выбор людей, сознательная правильная позиция", – сказал Порошенко.
"Сегодня вместе с верующими в Ровно помолились за всех невинных жертв из Днепра, которых вчера безжалостно убил российский враг, попав ракетой в многоэтажку", – отметил Порошенко.
Пятый президент передал верующим приветствие от имени Вселенского Патриарха Варфоломея. "Я имею высокую честь передать вам поздравления от Его Всесвятости Вселенского Патриарха Варфоломея, который подписал нам Томос и пригласил меня на годовщину Томоса быть на Фанаре. И с большой любовью к Богу, с большой любовью к Украине мы продолжаем работу о признание нашей церкви православными церквями всего мира", – сказал Порошенко.
Он также подчеркнул, что церковь Московского патриархата должна прекратить обман, согласно закону изменить свое название и указать свою связь с РПЦ.
"Уход всего мира от московской церкви – для нас это принципиально важно. Мы не можем принять и смириться, когда московские попы не отпевают наших погибших. Мы не можем смириться, когда московские попы сидят в зале кровавого убийцы Путина и приветствуют создание "Донецких", "Луганских" и других чертовских республик, аннексируя Украину. Это – не наша церковь", – констатирует Петр Порошенко.
"Мы приняли закон, и я его подписал в 2019 году, который называется "О свободе совести и религиозных организаций". Там все четко написано. Церковь, которая имеет центр управления за пределами Украины в стране-агрессоре, в Москве, должна называться московской. Надо людям говорить правду. Мы приветствуем действия СБУ, которая, наконец, после трех лет после смены руководства уже не препятствует переходу приходов в ПЦУ, а иногда даже и привлекает коллаборантов и пятую колонну к ответственности", - отмечает Порошенко.
Он также отметил, что сейчас происходят огромные, движущие положительные перемены. "Состоялась первая рождественская служба Поедстоятеля в Киево-Печерской Лавре. 19 состоится вторая служба на украинском языке наконец-то в Лавре на Богоявление. Это все движущие изменения. Но это только начало", - считает Порошенко.
"Мы сегодня молимся за победу. Я хочу помолиться за наших воинов. Ведь только на днях я приехал из-под Бахмута и из-под Соледара и могу сказать, что, несмотря на все трудности, победа будет за нами", - подчеркнул Петр Порошенко.
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