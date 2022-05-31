Об этом Порошенко рассказал на своей странице в Facebook .

"Начал свой визит в Роттердам для участия в Конгрессе Европейской народной партии со встречи с президентом ЕНП Дональдом Туском. Накануне избрания Конгрессом нового Президента партии искренне поблагодарил Дональда Туска за годы плодотворной работы и по развитию ЕНП, и по адвокации Украины на европейской арене", – пишет Порошенко.

"Обсудили пути общего отпора российской агрессии против независимости и территориальной целостности Украины, перспективы усиления санкций против россии, прежде всего через введение эмбарго на торговлю нефтью и газом, предоставление Украине новейшего вооружения натовских стандартов, механизмам послевоенного восстановления нашего государства через запуск" план также привлечение к международной ответственности Путина и его приспешников за совершенные преступления на украинской земле", – отметил лидер партии "Европейская Солидарность".

Порошенко сообщил, что также обсудил с Туском меры по безотлагательной разблокировке украинских портов и формализации международной антипутинской коалиции.

"Отдельно обратил внимание на скорейшее предоставление Украине статуса страны-кандидата на членство в Европейском Союзе. Он отметил, что положительное решение станет чрезвычайно мощным сигналом не только всему украинскому народу, который жертвенно бьется за безопасное будущее всей Европы, но и путинскому режиму, что агрессия и шантаж бесперспективны", – резюмирует Порошенко.

Справочно. Европейская народная партия – самое крупное межпартийное объединение в Евросоюзе. В настоящее время в ЕНП входит 81 партия и партнеры из 43 стран. ЕНП представлена 9 членами Еврокомиссии и имеет самую большую группу в Европейском парламенте.

10 сентября 2019 года партия "Европейская Солидарность" официально вошла в самую большую и влиятельную политическую силу объединенной Европы в статусе наблюдателя.

30 мая Петр Порошенко выехал за границу в официальную командировку на саммит Европейской народной партии. Перед тем власти сорвали участие Порошенко в Парламентской ассамблее НАТО, несмотря на утвержденный главой парламента Стефанчуком состав делегации.

Накануне поездки на конгресс Европейской народной партии Порошенко обращался к Зеленскому с открытым письмом

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