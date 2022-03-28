Порошенко в разговоре с Мелиндой Симмонс призвал союзников предоставить Украине системы противоракетной обороны
Петр Порошенко во время онлайн-встречи с послом Великобритании в Украине Мелиндой Симмонс призвал союзников предоставить нашей армии системы противоракетной обороны
Об этом Порошенко сообщил в Facebook.
Он также обсудил с Мелиндой Симмонс гуманитарную ситуацию, в частности, в Мариуполе и незаконную депортацию оккупантами украинских граждан на территорию России.
"Выразил благодарность Лондону и лично премьер-министру Великобритании Борису Джонсону за твердую партнерскую поддержку и единство и солидарность с Украиной в эти сложные времена. Указал на важность предоставления Украине систем противоракетной обороны как символа совместного противостояния неспровоцированному и заранее спланированному широкомасштабному вторжению россии в Украину" , – пишет Порошенко.
"Подробно обсудили гуманитарную ситуацию в Украине, прежде всего в Мариуполе, и осудили насильственный вывоз российским агрессором украинских женщин и детей на территорию России", - сообщил пятый президент.
Порошенко также подчеркнул, что в свете экзистенциальных угроз нашему государству весь проукраинский политикум сегодня объединился для отпора агрессору.
"Отдельно обсудили пять шагов помощи Украине в прекращении преступной войны кремля, достижении неизбежной победы и обеспечении послевоенного восстановления Украины", – отмечает Порошенко.
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