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Порошенко в Раде: возвращение военным доплат в 30 тысяч – это долг государства

10 апреля, 2023 понедельник
16:02
война с Россией

Петр Порошенко с трибуны парламента заявил, что возвращение военным выплат в 30 тысяч – это долг государства перед защитниками. Как известно, "Европейская Солидарность" настаивала на возвращении доплат военным и Верховная Рада сегодня приняла соответствующее решение

"Я думаю, что не открою большой тайны – сейчас каждый украинец и вся Украина живет в ожидании большого контрнаступления. Мы не говорим о дате, мы не говорим о направлении, но с этим связаны все надежды украинского народа. Но ждать и болеть мало. Необходимо каждому сделать максимум возможного, чтобы повысить эффективность действий Вооруженных Сил. И обязанность каждого гражданского - сделать все зависящее, чтобы достичь этой цели", - отметил Порошенко.

"Этим больше года занимается наша команда. Но армия требует не только внимания, но и уважения. Ей нужно не только оружие дать, не только обеспечить надежный тыл, но и гарантировать надежный социальный пакет, которого военные заслужили больше, чем кто-либо", – считает пятый президент.

"Сегодня началась Страстная неделя, и мы должны унять все страсти. Но ради армии, если надо, мы будем настаивать на реализации предложений "Европейской Солидарности", – подчеркнул Порошенко.

"Мы подали законопроект, которым предусмотрено направление средств Государственного бюджета на Вооруженные Силы. Речь идет, в частности, о возвращении выплат в 30 тысяч гривен как минимум для медицинских, логистических и других подразделений, которые задействованы в боевых действиях, у линии фронта рискуют жизнью и здоровьем. И они не охвачены, к сожалению, никакими выплатами", – отмечает Порошенко.

"Абсолютно недопустимо и сокращение объемов прав и свобод, что напрямую противоречит 22 статье Конституции, где устанавливается, что при принятии новых законов или внесении изменений в действующие не допускается сужение содержания и объема существующих прав и свобод. Требую от инициаторов сокращения льгот участников боевых действий забрать назад свои предложения", – подчеркнул Порошенко.

"И еще одно очень наболевшее. Семьи погибших должны получить в полном объеме и немедленно предусмотренную законом помощь. Мы вместе с депутатами от "Слуг Народа" внесли предложение о 3 миллиардах – немедленно реализовать и выплатить эти деньги", – призвал Петр Порошенко.

Новости
Общество
Петр Порошенко
военные силы Украины
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