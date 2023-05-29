Порошенко в парламенте призвал срочно принять законы, необходимые для членства Украины в ЕС, и вернуть 30 тысяч ВСУ
Петр Порошенко, выступая с трибуны парламента, призвал народных депутатов принять законопроекты, необходимые для вступления Украины в ЕС, а также вернуть доплаты 30 тысяч военнослужащим
Об этом говорится на сайте партии "ЕС".
Порошенко отметил, что в Брюсселе провел встречи в Еврокомиссии, Европейском Совете, Европейском парламенте и Службе внешних сношений: "я хочу донести обеспокоенность тем, насколько украинский парламент готов на этой неделе решать принципиальные вопросы, указанные Европейской Комиссией как предпосылка к началу официальных переговоров о вступлении".
"Отмечаю, что именно сейчас мы должны принять важные законы. Это не о переговорах, которые были проведены тогда, когда мы получили статус. Это о том, что мы должны голосовать закон о Конституционном Суде в соответствии с выводом Венецианской комиссии. Голосовать за PEPы, голосовать за декларации, за свободу слова, за политическое разнообразие в парламенте, парламентский плюрализм", – отметил Порошенко.
Пятый Президент также призвал проголосовать за восстановление военнослужащим доплаты в 30 тысяч гривен: "Уверен, что сегодня у парламента достаточно единства и мужества для того, чтобы поддержать Вооруженные Силы Украины, восстановить справедливость и вернуть 30 тысяч защитникам Украины".
Он поблагодарил украинскую делегацию в Парламентской Ассамблее НАТО за слаженную и результативную работу. "Ее результатом впервые в истории является то, что ПА НАТО как высший политический орган не только призвала признать ЧВК Вагнера террористической организацией, не только ввела в международное право понятие "рашизм", но и приняла решение по рекомендации Вильнюсского саммита пригласить Украину по переговорам о членстве". в Альянсе", – подчеркнул Порошенко.
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