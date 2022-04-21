Порошенко в Николаеве обсудил с городским головой обеспечение людей питьевой водой - из-за обстрелов водопровод не работает
Петр Порошенко в Николаеве обсудил с городским головой Александром Сенкевичем вопрос обеспечения людей питьевой водой
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"Обсудили с мэром Александром Сенкевичем пути обеспечения города питьевой водой и необходимым, в том числе с помощью благотворителей", – отметил Порошенко.
"Николаев – это город-крепость и пример непокорности украинского юга", – убежден Петр Порошенко.
Проблемы с водоснабжением в Николаеве начались после 12 апреля, когда в результате вражеских обстрелов была повреждена часть водопровода, которая находится в зоне боевых действий. Пока починить трубопровод невозможно. Горожане обустраивают скважины, воду также доставляют волонтеры из других регионов Украины.
Петр Порошенко также привез защитникам на юг Украины более полутысячи бронежилетов, снаряжение и средства обустройства быта.
"Подразделения 206-го батальона ТРО сейчас передислоцированы и защищают границы Украины на юге. Ребята находятся на очень ответственных участках фронта, близко к позициям врага", - сообщил пятый президент.
"Именно здесь, на юге, у Путина есть огромные планы: прорубить коридор между оккупированным Донбассом и оккупированным Крымом и на этом не остановиться. Пойти дальше. Лишить Украину выхода к морю. И таким образом разорвать Украину и реализовать тот проект, который он пытался реализовать с 2014 по 2019 годы. Создать "Малороссию", "Новороссию". Мы это не дали сделать в 2014-м, точно не дадим это сделать сейчас", - убежден Порошенко.
На днях Порошенко привозил бронежилеты, кевларовые шлемы, автомобили, медсредства, генераторы и "секретные штучки, позволяющие точнее бить врага", в Краматорск Донецкой области.
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