Порошенко в Newsweek: западная блокада российского экспорта и поставки Украине оружия является кратчайшим путем к миру
Порошенко призвал Запад противостоять России и ее руководителю, укрепляя антипутинскую коалицию
Страны Евросоюза и США должны заблокировать жизненно важный для Москвы экспорт, – сказал Петр Порошенко в интервью американскому журналу Newsweek .
"Все страны мира должны понять, что они члены антипутинской коалиции", – сказал Порошенко.
Он подчеркнул, что Россия должна быть полностью изолирована так же, как Северная Корея, Иран, Сирия и Беларусь.
Издание отмечает: российская армия захватила территории Украины на Юге и Востоке, вызвав кризис беженцев, разрушив украинскую инфраструктуру и задушив национальную экономику. Кроме этого, блокада Россией украинских черноморских портов вызвала продовольственный кризис в мире из-за невозможности вывозить украинское зерно. И хотя так называемое зерновое соглашение позволило начать экспорт, но все это происходит медленно. Также безопасность для судов, которые будут вывозить украинское зерно, далеко не гарантирована, о чем свидетельствует российский удар по Одесскому порту спустя всего несколько часов после подписания соглашения в прошлом месяце.
Порошенко напомнил по этому поводу, что Организация Объединенных Наций заявила об угрозе голода из-за российской блокады от 50 до 100 миллионов человек. И призвал международных партнеров Украины начать блокаду российских портов: "Мы должны быть решительными".
"Если Россия заблокирует украинские порты, глобальная антипутинская коалиция может иметь законное решение для блокирования российского экспорта, – сказал он. – Это была бы очень быстрая реакция".
"Сочетание санкций и эмбарго, безусловно, кратчайший путь к миру, если это будет сопровождаться поставками оружия и международной солидарностью", - добавил пятый президент Украины.
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