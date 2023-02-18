Порошенко в Мюнхене: безопасность Украины гарантирует только членство в НАТО, все остальное является фейком и тупиком

Об этом сообщает политическая партия "Европейская Солидарность".

"Для меня было бы принципиальным, если бы наконец-то ввели в тематику обсуждений ситуации по Украине обязательное в этом году получение приглашения на Вильнюсском саммите стать членом НАТО", - сказал Порошенко.

"С этого должна начинаться и этим заканчиваться каждая встреча. Потому что без полномасштабного членства Украины в НАТО как единственно возможного варианта гарантий безопасности все остальное - это абсолютно фейковые, тупиковые подходы, которые не спасут Украину", - отмечает пятый президент.

Он также отметил, что Мюнхенская конференция демонстрирует прогресс, который произошел за год в международной повестке дня безопасности относительно России и ее военной агрессии против Украины.

"Год назад все говорили, что это конфликт, а не война. Год назад все говорили, как сохранить лицо Путина. Были всякие предложения, очень странные, о том, какой компромисс может быть – за счет Крыма или чего-то другого. На сегодняшний день весь мир, Европа мобилизованы для того, чтобы остановить Путина", - объясняет Порошенко.

"Раньше говорили, как спасти Украину от катастрофы. Мы стараемся все сделать, чтобы сейчас все переключились на то, как обеспечить победу Украины, как помочь Украине победить Россию", - резюмирует пятый президент.