Порошенко в Лондоне: у Украины есть уникальные инвестиционные возможности, но сначала нам нужна победа

Об этом пишет сайт партии "ЕС".

Вместе с тем, западные союзники, прежде всего, должны помочь Украине победить Россию на поле боя – а для этого нужны реактивные истребители, системы ПВО и дальнобойное оружие. Об этом в Лондоне заявил Петр Порошенко в интервью британскому телеканалу Sky News.

"У Украины есть абсолютно уникальные инвестиционные возможности. Речь идет не только о восстановлении. Мы говорим о развитии новой страны. Самые богатые почвы на континенте. Уникальная подготовка людей, уникальная возможность энергетической системы и многое другое. Я это знаю. Поэтому сегодня в Лондоне мы имеем очень хорошую дискуссию с частным сектором об их готовности предоставлять инвестиции в Украину. Для этого нам нужно обеспечить все необходимое – верховенство права, антикоррупционную инфраструктуру, защиту демократии, свободу прессы, прав людей… Сейчас мы объединились, чтобы построить новую Украину, чтобы обеспечить эти реформы. И конференция в этом играет уникальную роль", – отмечает Порошенко.

"Но пока нет ни графика, ни времени. Сейчас все зависит от способности украинских Вооруженных Сил. Я считаю, что мотивации у нас более чем достаточно. Мы удивляем мир, мы творим чудо и останавливаем второе по величине ядерное государство в мире", – напомнил пятый президент.

"А вторая составляющая – это поставка оружия от наших партнеров. Мы с 2014 года развивали новые украинские Вооруженные Силы, созданные по стандарту НАТО. Но нет такого стандарта НАТО, когда наступательные войска Украины не имеют господства в воздухе, не имеют реактивных истребителей, не обладают самой современной ПВО, не имеют самой современной системы радиоэлектронной борьбы, которых в России вдвое, в три-пять раз больше", – подчеркнул Порошенко.

"И даже в этой ситуации мы демонстрируем прогресс во время контрнаступательной операции, несмотря на то, что это лишь разведка огнем и только 30% наших бригад, зарезервированных для контрнаступательной операции, задействованы в этом процессе. Сейчас мы выясняем, где наступление украинских войск будет наиболее эффективным, и делаем это достаточно успешно. Но Россия очень сильная, российские войска имеют уникальный 15-месячный боевой опыт. Сейчас это другие войска, чем в 2014 или 24 февраля 2022. Мы за это платим высокую цену", – констатировал Порошенко.

"Но мы не сомневаемся в нашей победе. И чем быстрее мы получим реактивные истребители, ПВО, высокоточные боеприпасы, тем быстрее будет наша победа, наша общая победа. Это будет победа демократии над автократией, над диктатурой, военными преступниками. Украина сейчас страдает от геноцида, страдающего экоцидом. Чрезвычайно важно стоять вместе с нами в Украине", – призвал Петр Порошенко и подчеркнул: "это – не помощь Украине. Это – инвестиции в вашу собственную безопасность и защиту демократии".