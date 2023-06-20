Порошенко в Лондоне поздравил с днем рождения Бориса Джонсона и поблагодарил его за непреклонную поддержку Украины

Пятый президент поблагодарил Джонсона за лидерство, которое британский политик продемонстрировал с первых дней полномасштабного вторжения российских кафиров в Украину, об этом пишет сайт партии "ЕС".

Порошенко вручил Джонсону отличие за непоколебимую поддержку Украины в ее борьбе за восстановление суверенитета и территориальной целостности в пределах международно признанных границ, укрепление международной коалиции для отпора непровоцированной и жестокой агрессивной войны России против Украины, за образцовое мужество и преданность. свободном мире и за его пределами.

"Я очень, очень горд и искренне благодарю. Все, что я могу сказать, это то, что я знаю, что правительство Великобритании и, конечно, я не успокоимся, пока у нас снова не будет свободной, суверенной, независимой Украины", – поблагодарил Джонсон.

"Я очень ценю ваше большое руководство, то, что ваше правительство делает для Украины, для нашей нации", – сказал Петр Порошенко.

"Героизм украинцев поразил мир, но мы должны продолжать их поддерживать. Я беспокоюсь, что мы сейчас делаем недостаточно. Я просто считаю, что когда дело доходит до ключевого оружия, F-16 и ATACAMs, мы должны давить на них в правильном месте" , – убежден Джонсон.

Порошенко обсудил с Борисом Джонсоном, а также с Главой Международного демократического союза Стивеном Харпером, бывшей президенткой Хорватии Колиндой Грабар-Китарович общие вызовы и ценность единства и солидарности для достижения победы Украины.

"Результаты украинской борьбы определят судьбу континента на ближайшие десятилетия", – отмечает пятый президент.