"Майк Помпео подарил мне книгу с подписью: "Никогда не сдавайся, ни на дюйм". Это также послание украинского народа, который с оружием в руках пошел на защиту нашей страны, нашего дома, наших городов. В начале фильма есть кадр в церкви , где я был на похоронах нашего народного депутата Олега Барны, он погиб во время штурма в Угледаре, пытаясь освободить украинскую землю, а в конце фильма - бывший глава Тернопольской ОГА Степан Барна, который теперь солдат с оружием в руках воюет под Бахмутом. – одна семья, и это очень символично. Это история нашего народа", – сказал Порошенко.

"Вы видите кадры из Херсона. Я был там неделю назад. Мы привезли надувные лодки и двигатель для волонтерской бригады, которая ездит спасать людей. Только в Олешках из-за того, что россия взорвала плотину, погибли 500 мирных жителей. К этому невозможно привыкнуть, невозможно смириться", – поделился эмоциями пятый президент.

"Украинцы делают все возможное, чтобы сохранить единство, чтобы обеспечить устойчивость. Украина борется за вас. Украина борется за глобальную демократию, Украина борется за глобальную свободу, и украинцы борются за свой собственный путь", - подчеркнул Порошенко.