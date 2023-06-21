Порошенко в Лондоне назвал пять условий для победы Украины

"У нас есть пять составляющих, как выиграть войну. Во-первых, оружие. Западный мир должен перевести свою экономику на военные рельсы, потому что россия это уже делает. Нам также нужны эффективные санкции, а критерием санкций является сокращение российского экспорта, сокращение возможности России финансировать войну. Нужны персональные санкции - все остальное это просто дымовой занавес", - отмечает Порошенко.

"Пункт номер три – справедливость. Путин должен отвечать за экоцид, за геноцид, за взрыв на Каховской дамбе, за вывоз украинских детей", – отмечает пятый президент.

"Пункт четвертый – финансовая поддержка. И я очень приветствую решение Европейской Комиссии выделить на следующие три года – с 2024 по 2027 год – 50 миллиардов в поддержку Украины", – сказал Порошенко.

"И пятое – полноправное членство в ЕС и НАТО", – говорит Порошенко.

Он также отметил, что крайне важно депутинизировать Европу и мир, потому что российский режим давно и глубоко укоренил своих агентов влияния – политического, экономического и медийного.

"Прежде чем даже поднять вопрос о том, чтобы сотрудничать или налаживать отношения с россией, нужно сделать один важный процесс – депутинизировать россию. Это же не просто путин – это идеология. Это стратегия. Это вся философия существования, стиль – и не только путина. Потому что путин и ленин на одной оси, а на нашей – Буш, Тэтчер, Рейган и весь демократический мир", – подчеркнул Порошенко.

"Теперь пути говорит, россия говорит, что они воюют не против Украины – они воюют против свободы западного типа. Они борются против демократии западного типа. И мы, украинцы, с нашим сине-желтым щитом, нашими Вооруженными Силами, которые созданы нами по вашей помощи с 2014 года, защищаем свободу, демократию, Европу и мир. Поэтому сначала депутинизация, а затем любая другая дискуссия", – отмечает Порошенко.

"Я надеюсь, что мы получим оружие, санкции, справедливость, финансы и, пожалуйста, приглашение от НАТО и Евросоюза", - резюмирует пятый президент.