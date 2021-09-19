Порошенко в Каневе на Тарасовой горе призвал поддержать на выборах в парламент Романа Сущенко
Пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в Каневе на Тарасовой горе призвал жителей Черкасс поддержать на выборах в Верховную Раду в 197-м округе бывшего политзаключенного Кремля, известного журналиста, первого заместителя главы Черкасского облсовета Романа Сущенко
На встречу с командой "Европейской Солидарности" в особое для каждого украинца место, несмотря на осеннюю непогоду, пришли сотни людей.
"Черкасской области очень повезло, что" Европейскую Солидарность " здесь представляет легендарный человек - Роман Сущенко. Это выдающийся журналист, который достойно представлял Украину в Париже. Человек, который знает много языков. Вы видели его картины? Это невероятно. Но Роман Сущенко стал известным на весь мир, когда Путин отдал приказ своим преступникам из ФСБ похитить Романа, бросить его в тюрьму в Лефортово, предлагая только одно - предать Украину ", - напомнил Порошенко.
"Роман прошел все эти пытки, его не сломили ни Лефортово, ни эфэсбэшники, и даже враги признали его мужество", - отмечает пятый президент.
"Нам надо, чтобы " Европейской Солидарности " в парламенте было больше. Чтобы в парламенте были не кнопкодавы, которые выполняют преступные указания Офиса президента, а представители народа. Почему сейчас это так важно? Потому что Украина сейчас переживает бурные и очень сложные времена. Страна погрузилась в кризис экономический, политический, энергетический и кризис политики безопасности. И именно в эти времена, так же как и в 2014 году, надо иметь надежных людей и надежную команду, которая будет защищать Украину ", - подчеркнул Порошенко.
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