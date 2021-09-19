Порошенко в Каневе на Тарасовой горе призвал поддержать на выборах в парламент Романа Сущенко

На встречу с командой "Европейской Солидарности" в особое для каждого украинца место, несмотря на осеннюю непогоду, пришли сотни людей.

"Черкасской области очень повезло, что" Европейскую Солидарность " здесь представляет легендарный человек - Роман Сущенко. Это выдающийся журналист, который достойно представлял Украину в Париже. Человек, который знает много языков. Вы видели его картины? Это невероятно. Но Роман Сущенко стал известным на весь мир, когда Путин отдал приказ своим преступникам из ФСБ похитить Романа, бросить его в тюрьму в Лефортово, предлагая только одно - предать Украину ", - напомнил Порошенко.

"Роман прошел все эти пытки, его не сломили ни Лефортово, ни эфэсбэшники, и даже враги признали его мужество", - отмечает пятый президент.



"Нам надо, чтобы " Европейской Солидарности " в парламенте было больше. Чтобы в парламенте были не кнопкодавы, которые выполняют преступные указания Офиса президента, а представители народа. Почему сейчас это так важно? Потому что Украина сейчас переживает бурные и очень сложные времена. Страна погрузилась в кризис экономический, политический, энергетический и кризис политики безопасности. И именно в эти времена, так же как и в 2014 году, надо иметь надежных людей и надежную команду, которая будет защищать Украину ", - подчеркнул Порошенко.