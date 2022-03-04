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Порошенко в интервью польскому телеканалу TVN24: шансов, что Путин захватит Киев, нет

4 мартa, 2022 пятница
13:03
Новости Порошенко

Петр Порошенко рассказал о борьбе и решимости украинских воинов. Порошенко, организовавший и обеспечивающий деятельность 206-го батальона территориальной обороны в столице Украины, подчеркивает: шансов, что Путин захватит Киев, нет

Об этом он говорил с польским телеканалом TVN24, пишет пресс-служба партии "ЕС".

"В Украине мы просто хотим быть свободными. Мы хотим быть демократическими. Мы хотим быть европейцами", – сказал он.

"Всю ночь в воздухе продолжался бой, было шесть бомбовых ударов по центру", – рассказывает Порошенко. "Мы никогда не сдаемся. Шансов, что Путину отдадут Киев, нет. Мы хорошо организованы и сплочены", – отмечает Петр Порошенко.

Пятый Президент также отметил, что многие российские солдаты уже погибли в боях. "Путин этого не признает, он не признает эти данные. Это еще одно доказательство того, что он лжец. Руины украинских городов, от Харькова до Ирпеня, от Херсона до Бучи, показывают, что это похоже на Вторую мировую войну. Это свидетельство того, что Путин предстанет перед Международным уголовным трибуналом в Гааге и будет сидеть за военные преступления", – убежден Порошенко.

"Россияне будут платить за каждого нашего солдата и мирного жителя. Украинцы готовы защищать свою землю, воевать с россиянами. Это самый большой сюрприз не только для Путина. Я знаю генерала из одной из стран НАТО. В лучшей ситуации, по его словам, украинские Вооруженные Силы способны противостоять второй по величине армии мира – российской армии – до 72 часов. Сегодня прошло восемь дней с начала войны", – сказал Порошенко.

Пятый Президент также призвал союзников ввести максимально жесткие, "адские" санкции против Путина.

"Отключение SWIFT не для нескольких банков, а для всех российских банков. Эмбарго на российский экспорт. Отключить все кредитные карты для всех россиян. Они должны почувствовать, насколько опасно для них поддерживать Путина", – отмечает Порошенко.

Лидер "Европейской Солидарности" поблагодарил поляков и польское правительство за невероятную солидарность с украинцами во время войны. "Вы принимаете наших детей, наши семьи. Они ни за что не платят. Вы даете им еду, вы даете им кров. Вы настоящие друзья, которые познаются в беде", – резюмирует Порошенко.

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