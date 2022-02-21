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Порошенко в интервью польскому радио: Если бы в 2008 году Украина получила ПДЧ в НАТО – сейчас в Европе было бы безопаснее

21 февраля, 2022 понедельник
09:29
Общество Порошенко

Путин понимает силу и пользуется слабостью оппонента – об этом в интервью польской радиостанции RMF FM сказал пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко. Он подчеркнул – если бы Украина еще в 2008 году получила ПДЧ в НАТО, Европа сегодня чувствовала бы себя гораздо безопаснее

"Путин выдвинул ультиматум и сказал, что Украина будет у НАТО только тогда, когда Россия разрешит. Или сейчас мы сделаем так, чтобы вернуться к границам 97 года и исключить из НАТО, например, Болгарию и Румынию? Или убрать натовское вооружение, натовские базы из Болгарии и Румынии, а может и из Польши?", – отмечает Порошенко.

"Если бы кто-то решился задуматься над этим вопросом – Путин пошел бы дальше. Вы знаете, какой должен быть ответ? Очень простой – летом этого года на саммите 2022 года в Мадриде предоставить Грузии и Украине План действий по членству в НАТО", – считает Порошенко. .

"Это бы продемонстрировало Путину, что на языке ультиматумов с НАТО говорить нельзя. А определять судьбу будущего членства Украины в НАТО будет украинский народ, украинская власть и страны члены НАТО", – говорит Порошенко.

"История не терпит сослагательного наклонения, но сейчас уже очевидно, если бы в 2008 году на Бухарестском саммите было принято решение о предоставлении Украине Плана действий по членству, а к 2014 году Украина стала членом НАТО – в Европе было бы безопаснее. Не только Украине, Польше, Чехии, Словакии, Эстонии, скандинавским странам – всем было бы гораздо безопаснее", – убежден Порошенко.

"В 2014 году никакой Будапештский меморандум, никакие другие форматы, где нет гарантий, не сработали бы, когда Россия пошла в атаку. Знаете почему? Потому что поствоенная европейская и мировая система безопасности базировалась на Ялтинских решениях. На том, что существует единый орган, который позволяет применять военную силу в любых конфликтах по миру. Этот орган называется Совет Безопасности Организации Объединенных Наций, где решения принимаются консенсусом постоянных членов, но когда один из пяти постоянных членов является агрессором, система разрушена. Россия разрушила не просто государственные границы Украины, суверенитет, территориальную целостность государства. А Россия разрушила глобальную систему безопасности", – констатирует лидер "Европейской Солидарности".

"Альтернативой этому мы можем предложить только НАТО с пятой статьей. Полякам очень повезло, что они своевременно вступили в ЕС и вступили в НАТО", - резюмирует Петр Порошенко.

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