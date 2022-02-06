Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная война с Россией Порошенко в интервью немецким СМИ призвал вернуться к идее миротворческой миссии ООН на Донбассе

Порошенко в интервью немецким СМИ призвал вернуться к идее миротворческой миссии ООН на Донбассе

6 февраля, 2022 воскресенье
11:18
война с Россией

Петр Порошенко в интервью немецким СМИ призвал вернуться к идее миротворческой миссии под эгидой ООН на Донбассе

О Порошенко заявил в интервью СМИ по RTL Media Group, сообщает Еспресо.TV.

Он напомнил, что эта идея в свое время была зафиксирована в коалиционном соглашении германского правительства.

"Нужно понимать, что после 2014 года мы не должны терять ни часа. Российские войска могут быть одинаково эффективны против регионов Польши, Литвы, Латвии, Финляндии, Норвегии, даже Боснии и Герцеговины – повсюду. Потому что сейчас никто не может чувствовать себя в безопасности" . И в этом заключается разница с 2014 годом", – объясняет Петр Порошенко.

"Я не знаю, почему тогда каждый думал, что "конечно Украину нужно поддерживать, но это проблема Украины". Теперь это касается каждого. В любом случае, сейчас Европа, весь европейский континент понимает - "да, это и моя проблема", - констатирует лидер партии "Европейская Солидарность".

"Мы должны действовать более активно. Нам нужна международная конференция. Нам нужны лучшие инструменты для этих переговоров. Когда я был Президентом, мы созвали Совет Безопасности ООН каждый квартал. В этой ситуации мы должны демонстрировать, что мир привлекает все инструменты для удержания ситуации стабильной". Лицо, которое должно отвечать – Путин. Только одна страна является агрессором», – отмечает Петр Порошенко.

"К тому же мы должны использовать эффективные инструменты Нормандского формата. Я горжусь тем, что имею причастность к созданию этого формата и ответственен за ведущую роль Франции и Германии в нем", - отметил Порошенко.

"Если мы хотим мира, то это значит, что на оккупированных территориях должны быть миротворцы, "голубые шлемы" миротворческой миссии ООН под мандатом Совбеза. Хочу напомнить, что в предыдущем коалиционном соглашении немецкого правительства после выборов в Бундестаг в 2016 году миротворцы" мандатом Совбеза был центральным пунктом. Помню, господин Шольц приложил усилия, чтобы это было топ-приоритетом", - напомнил пятый президент.

"Не только украинцы победят, но и немцы, все европейцы улучшат глобальную безопасность, а Германия продемонстрирует снова свою ведущую роль лидера Европейского Союза", – констатирует Петр Порошенко.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb 

Петр Порошенко
Донбасс
русская агрессия
Европейская солидарность
Читайте также:
Ганна Маляр
4 февраля, 2022 пятница
"Никто не пойдет на апокалиптический способ уничтожения": в Минобороны заявили, что обстрел Киева в случае нового вторжения РФ маловероятен
Козаченко
4 февраля, 2022 пятница
Монастырский и Сухачев знали все материалы и обстоятельства ДТП с нардепом-"слугой" Трухиным, - адвокат
5 февраля, 2022 суббота
Лукашенко о войне с Украиной: "Максимум 3-4 дня. Автоматы деревянные... Там некому против нас воевать. Володя Зеленский трухнул"
Киев
+3°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 27.96
    Покупка 27.96
    Продажа 28.27
  • EUR
    Покупка 31.9
    Продажа 32.39
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, воскресенье
6 февраля
14:47
Обновлено
Олимпиада-2022: Все результаты украинцев во второй день Игр в Пекине
14:20
Милош Земан
Президент Чехии Земан выступил против отправки военных НАТО в Украину
14:00
Ломаченко сделал абсолютному чемпиону официальное предложение о бое
13:36
Генерал Милли на закрытом брифинге в конгрессе США предупредил, что РФ может захватить Киев за 72 часа, - Fox News
13:14
Елизавета II объявила, что супруга принца Чарльза Камилла получит титул королевы-консорта
12:49
Министр обороны Германии объяснила, почему Берлин снова отказал Киеву в поставке оружия
12:28
таблетки Merck
В Украину прибыла первая партия таблеток от COVID-19 "Молнупиравир"
11:55
Израиль вакцина
Израиль отменил большинство антикоронавирусных ограничений
11:35
Олимпиада-2022: Украинские лыжники не смогли добраться до финиша в гонке на дистанции 30 км
10:42
Ан-225 "Мрия"
На борту "Мрии" не было вооружения для ВСУ из Дании, - Укроборонпром
10:19
Министерство иностранных дел Украины
Ради противодействия агрессии РФ: министры иностранных дел Чехии, Австрии и Словакии совершат совместный визит в Украину
09:45
В Украину перебросили сотню элитных британских спецназовцев, - The Mirror
09:24
Ле Пен пообещала вывести Францию из НАТО в случае победы в президентских выборах
09:05
Российский футбольный союз требует наказать сборную Украины за песню фанатов о Путине на Евро-2022
08:39
В случае российского вторжения Украина рискует потерять до 75 тысяч человек погибшими, - Reuters
08:19
В Украине за сутки зафиксирован 27 851 новый случай COVID-19
07:54
Олимпиада-2022: Сборная Украины завершила выступление в командном турнире фигуристов
07:20
Сутки на фронте: российские окупанты ранили двух украинских военных
07:06
В Киеве ночью столкнулись два больших грузовика
00:54
В соцсетях показали, как РФ перебрасывает в границу с Украиной "кукурузники". Их можно использовать как дроны
2022, суббота
5 февраля
23:36
Танки, гаубицы, "ураганы". Как выглядит полевой лагерь россиян в 40 км от Черниговщины
23:15
Светлана Тихановская
Тихановская призывает полицию, прокуратуру и спецслужбы Украины не иметь дел с "правоохранителями" Лукашенко
22:53
Ан-225 "Мрия"
В Гостомеле приземлилась "Мрия" с военной помощью из Дании, - СМИ
22:36
В Софии Киевской Борис Джонсон показал себя человеком с хорошим образованием. Его заинтересовала история связей Украины с Британией, - экскурсовод
22:21
Эксклюзив
Виталий Портников обратился к украинцам: "Мне стыдно не за Зеленского, а за нас с вами"
22:01
Олимпиада-2022: за кого украинцам болеть 6 февраля
22:00
Польша обеспечит Украину легкими минометами и ручными гранатометами
21:37
Лукашенко о войне с Украиной: "Максимум 3-4 дня. Автоматы деревянные... Там некому против нас воевать. Володя Зеленский трухнул"
21:18
Израиль заблокировал поставки Украине оружия собственного производства, - "Зеркало недели"
21:11
Эксклюзив
ТУ-22M3
"Поездка на Полесье": готова ли Украина к атаке России из Беларуси
21:00
Во время тушения пожара в Кривом Роге спасли мужчину
20:47
"Пока они развернутся, мы будем уже стоять у Ла-Манша", - Лукашенко о НАТО
20:26
Инженеры из Днепра займутся электрофикацией Луны
20:04
Россия планирует ядерные учения, чтобы предупредить Запад относительно Украины, - Financial Times
19:50
Продавал по 1 тыс. евро. В Киевской области мошенник наладил производство поддельных виз в ЕС
19:31
Инфографика
Олимпиада-2022: расписание второго дня зимних Игр в Пекине
19:25
За две недели США передали Украине уже более 650 тонн оборонных боеприпасов. Сегодня поступили 85
18:43
Укрзализныця с 10 февраля отменяет запрет на транзит в Польшу
18:20
Россияне бомбили с беспилотников школу и жилые дома в Павлополе, что около Мариуполя. Фотофакты
18:00
Логотип компании Apple
Apple блокирует IT-разработчиков из Беларуси, - СМИ
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV