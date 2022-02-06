Порошенко в интервью немецким СМИ призвал вернуться к идее миротворческой миссии ООН на Донбассе

О Порошенко заявил в интервью СМИ по RTL Media Group, сообщает Еспресо.TV.

Он напомнил, что эта идея в свое время была зафиксирована в коалиционном соглашении германского правительства.

"Нужно понимать, что после 2014 года мы не должны терять ни часа. Российские войска могут быть одинаково эффективны против регионов Польши, Литвы, Латвии, Финляндии, Норвегии, даже Боснии и Герцеговины – повсюду. Потому что сейчас никто не может чувствовать себя в безопасности" . И в этом заключается разница с 2014 годом", – объясняет Петр Порошенко.

"Я не знаю, почему тогда каждый думал, что "конечно Украину нужно поддерживать, но это проблема Украины". Теперь это касается каждого. В любом случае, сейчас Европа, весь европейский континент понимает - "да, это и моя проблема", - констатирует лидер партии "Европейская Солидарность".

"Мы должны действовать более активно. Нам нужна международная конференция. Нам нужны лучшие инструменты для этих переговоров. Когда я был Президентом, мы созвали Совет Безопасности ООН каждый квартал. В этой ситуации мы должны демонстрировать, что мир привлекает все инструменты для удержания ситуации стабильной". Лицо, которое должно отвечать – Путин. Только одна страна является агрессором», – отмечает Петр Порошенко.

"К тому же мы должны использовать эффективные инструменты Нормандского формата. Я горжусь тем, что имею причастность к созданию этого формата и ответственен за ведущую роль Франции и Германии в нем", - отметил Порошенко.

"Если мы хотим мира, то это значит, что на оккупированных территориях должны быть миротворцы, "голубые шлемы" миротворческой миссии ООН под мандатом Совбеза. Хочу напомнить, что в предыдущем коалиционном соглашении немецкого правительства после выборов в Бундестаг в 2016 году миротворцы" мандатом Совбеза был центральным пунктом. Помню, господин Шольц приложил усилия, чтобы это было топ-приоритетом", - напомнил пятый президент.

"Не только украинцы победят, но и немцы, все европейцы улучшат глобальную безопасность, а Германия продемонстрирует снова свою ведущую роль лидера Европейского Союза", – констатирует Петр Порошенко.

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