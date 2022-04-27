Порошенко в интервью LCI: "Мы не принимаем ультиматум России по членству Украины в ЕС и НАТО"

Об этом Петр Порошенко сообщил в эфире французского телеканала LCI.



"Россия не умеет и не демонстрирует желания разговаривать и договариваться. Все время Россия только шантажирует и угрожает", – констатирует Порошенко.

"Позиция, которую мы должны проводить, – очень четкая. Мы не можем допустить прецедентов силового изменения границы после Второй мировой войны. Мы не можем допустить, чтобы любая страна имела право вето на жизнь и будущее другого суверенного независимого государства, на определение его будущего", – убежден пятый президент.

Он подчеркнул, что Украина "не принимает ультиматумов России", равно как не принимает ограничения права Украины вернуться в Европу.

"Я горжусь тем, что именно мое предложение о внесении изменений в Конституцию было поддержано парламентом, и сегодня наша интеграция в НАТО и ЕС является составной частью украинской Конституции. И мы не будем менять нашу Конституцию в угоду путину", – добавил Петр Порошенко.

Он подчеркнул, что Украина никому не угрожает и хочет сделать мир более безопасным.

"Мы ведем нашу страну к полноценному членству в ЕС и НАТО. И мы рассчитываем на Францию, на позицию президента Франции Макрона по предоставлению Украине уже в 2022 году официального статуса кандидата в члены Европейского Союза", – добавил Порошенко.