Порошенко в интервью LCI: "Мы не принимаем ультиматум России по членству Украины в ЕС и НАТО"
Петр Порошенко убежден, что предметом переговоров с Россией не может быть территориальная целостность, суверенитет и независимость Украинского государства. А ультиматумы Путина по поводу членства Украины в ЕС и НАТО – неприемлемы
Об этом Петр Порошенко сообщил в эфире французского телеканала LCI.
"Россия не умеет и не демонстрирует желания разговаривать и договариваться. Все время Россия только шантажирует и угрожает", – констатирует Порошенко.
"Позиция, которую мы должны проводить, – очень четкая. Мы не можем допустить прецедентов силового изменения границы после Второй мировой войны. Мы не можем допустить, чтобы любая страна имела право вето на жизнь и будущее другого суверенного независимого государства, на определение его будущего", – убежден пятый президент.
Он подчеркнул, что Украина "не принимает ультиматумов России", равно как не принимает ограничения права Украины вернуться в Европу.
"Я горжусь тем, что именно мое предложение о внесении изменений в Конституцию было поддержано парламентом, и сегодня наша интеграция в НАТО и ЕС является составной частью украинской Конституции. И мы не будем менять нашу Конституцию в угоду путину", – добавил Петр Порошенко.
Он подчеркнул, что Украина никому не угрожает и хочет сделать мир более безопасным.
"Мы ведем нашу страну к полноценному членству в ЕС и НАТО. И мы рассчитываем на Францию, на позицию президента Франции Макрона по предоставлению Украине уже в 2022 году официального статуса кандидата в члены Европейского Союза", – добавил Порошенко.Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
30.99
Покупка 30.99Продажа 32.02
-
EUR
Покупка 32.95Продажа 34.18
- Актуальное
- Важное