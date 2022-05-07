Порошенко в интервью Independent призвал союзников наложить санкции на российский флот и заблокировать экспорт "кровавой нефти"
Петр Порошенко в интервью изданию Independent призвал союзников наложить санкции на весь российский и пророссийский нефтяной флот
Об этом сообщает "Европейская Солидарность" .
"Если кто-то хочет увидеть, что сейчас происходит в Одесской области – российские корабли блокируют все торговые пути, которые мы в Украине обычно используем для украинского экспорта. А потому и нам всем нужно то же самое сделать в отношении России – остановить, заблокировать, наложить эмбарго на весь российский и пророссийский нефтяной флот", – говорит Порошенко.
"Нам нужно остановить весь российский экспорт не только в Европейский Союз, Великобританию и Соединенные Штаты, но и в другие государства, ведь речь идет о нефти с привкусом крови, украинской крови. Речь идет о катастрофическом, неприемлемом и бесчеловечном, средневековом стиле войны", – подчеркивает Порошенко.
"Как мы можем эту войну остановить? У меня на этот счет есть одна рекомендация: нам следует депутинизировать Россию", – убежден пятый президент.
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