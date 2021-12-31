Порошенко в интервью "Газете выборчой": В вопросах санкций против России союзники Украины должны действовать жестче
Западные союзники Украины должны быть более эффективны в вопросе усиления санкций против России. Об этом заявил пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в интервью главному редактору влиятельного польского издания "Газета выборча", общественному деятелю и диссиденту Адаму Михнику
В преддверии проанонсированных переговоров между руководством США и России, а также заседания Комиссии НАТО-Россия Порошенко призывает западных партнеров Украины повысить цену дальнейшей агрессии для Путина настолько, чтобы она стала неприемлемой.
"США и Европа должны действовать быстрее и эффективнее в вопросах энергетических санкций, а также финансовых санкций. Путин должен осознавать, что в случае агрессии через час против России будут применены санкции, которые разрушат ее экономику. И только тогда он станет весить, стоит ли ему стоить". идти против Украины", – говорит Петр Порошенко.
"Поляк, латыш, литовец, эстонец, швед и фин должны понимать, что общими и согласованными действиями они не помогают Украине, а защищают собственную безопасность. Лозунг "За вашу и нашу свободу" сегодня очень актуален", – убежден пятый президент.
На вопрос Адама Михника, какая санкция для России будет наиболее язвительной, Порошенко ответил: "Предоставление Украине "Плана действий по членству в НАТО" (Membership of Action Plan") уже в июне 2022 года, на Мадридском саммите. И в конце концов Украине нужно предоставить летальное оружие для повышения цены, которое Путин заплатит в случае полномасштабной агрессии".
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