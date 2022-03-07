Порошенко в интервью Fox News призвал закрыть украинское небо и дать больше оружия: ядерное поражение не будет знать границ

"Это очень важно – держать под защитой украинское небо, противовоздушную защиту нашей земли. Конечно же, нам нужны военные самолеты, чтобы защитить украинские атомные электростанции. Ядерное поражение не знает границ. И даже статья 5 Договора о НАТО не защитит в таком случае от катастрофического безумия Путина", – говорит Порошенко.

"Нам нужны истребители также для того, чтобы защищать наше гражданское население. И те 72 истребителя, которые сегодня находятся в Польше, Словакии, Германии, - они нужны нам прямо сейчас. Это вопрос часов, ведь каждый час промедления стоит сотни украинских жизней", – призывает Порошенко.

"У нас одни из лучших пилотов в мире. Ими уже сбито более сотни российских истребителей и вертолетов. И я даже не знаю, может ли кто-то себе это представить, что наша армия, которую я имел честь как Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины в 2014-2019 годах создавать, сейчас настолько мощная", – отмечает Петр Порошенко.

"Нам также нужны атакующие беспилотные самолеты, дроны. У нас есть байрактары из Турции, и они очень эффективны. Прошу, скоординируйтесь со всеми странами - членами НАТО и обеспечьте нам поставки этого оружия", – говорит Порошенко.

"Третье – джевелины, NLAW, другие противотанковые ракетные системы. Против нас действуют около 1,5 тысяч российских танков и бронетранспортеров. Для наших воинов невозможно противостоять им с легким оружием, особенно когда речь идет о танках. Это оружие действительно очень эффектино, и оно нам однозначно нужно. Как нужны нам и комплексы противоракетной обороны - стингеры. Потребность в них также неотложна. Прошу вас, нам их нужны тысячи для защиты не только Украины. Ведь на нашей земле мы защищаем и европейскую, и глобальную безопасность", – подчеркивает пятый президент.