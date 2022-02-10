Порошенко в интервью австралийскому телеканалу ABC News призвал союзников предоставить Украине зенитное вооружение и ПДЧ в НАТО

Пятый президент подчеркнул, что Путину нельзя доверять, а любое право вето на расширение НАТО, предоставленное Кремлю, станет поражением для западного мира, пишет пресс- служба партии "ЕС".



"Я хочу поблагодарить все австралийское правительство, украинскую диаспору, потому что в самые критические годы мы получили значительное количество помощи, включая одежду для военных, сапоги, одеяла, очки, шлемы, и это помогло нам оборудовать наши войска для защиты нашей земли", – сказал Порошенко.



"Мы уже восемь лет на войне. И это не замороженный конфликт. Еженедельно украинцы теряют наших героев, наших воинов. Каждый день у нас раненые солдаты", - сказал он.



Порошенко подчеркнул, что единственный способ остановить полномасштабное вторжение – это поднять цену агрессии для России. Великобритания и США уже предоставили Украине противотанковое оружие, но Порошенко сказал, что необходимо и зенитное оружие.



"Сейчас мы находимся в важных переговорах о зенитных ракетах. Мы должны возобновить практику ленд-лиза времен Второй мировой войны, когда американский и западный мир снабжают нас оружием", – сказал он. Порошенко отмечает: повышение способности Украины сбивать российские истребители является сдерживающим фактором. "Это оборонное оружие", – отмечает лидер партии.



"Лучший ответ на шантаж Путина – это очень просто. В середине этого года на саммите НАТО в Мадриде Украина и Грузия должны получить План действий по членству. Это еще не членство, но это очень сильный и эффективный стимул", – убежден пятый президент.



Порошенко считает, что уступки по требованию Путина по расширению НАТО недопустимы. "Если Путину дать прецедент, право давать разрешение, зеленый свет или красный свет Украине для нашего членства в НАТО и интеграции в ЕС, я думаю, что Путин достигнет своих целей. Это означает, что шантаж Путина эффективен против всей демократии, против всего Европейского Союза ", – сказал Порошенко.



"Путин считает себя императором, очень близок к Богу. Он не руководствуется правилами, международными законами и нормальными демократическими человеческими ценностями. Не доверяйте Путину. Но в то же время вторая рекомендация – не бойтесь Путина. Не уступай в этой ситуации. Если вы дадите ему палец, он возьмет всю руку", – резюмирует Петр Порошенко.