Порошенко в годовщину Томоса: это мечтаемая тысячелетиями духовная независимость Украины

Об этом написал Порошенко в Facebook.

"Апостол Павел говорил: "Когда Бог за нас, то кто против нас?" В этот день, ровно 4 года назад свершилось великое историческое дело, в котором Бог был с нами, и мы были с Богом! Православная Церковь Украины получила Томос от Вселенского Патриарха", – отметил он.

"Создание автокефальной Православной Церкви Украины – залог нашей независимости. Это – основа основ нашей духовной свободы. Мы разорвали узы, которые привязывали нас к Москве с ее фантазиями об Украине как канонической территории рпц. И сегодня должны завершить начатое раз и навсегда", – подчеркивает Порошенко.

"Не перестану благодарить Вселенского Патриарха как духовного руководителя православного народа, как фигуру глобального масштаба, который услышал наш голос и наши просьбы. Благодарен всем украинцам, которые свято верили и молились, чтобы Украина получила ту желанную тысячелетиями духовную независимость. Мы исполнили свой долг перед прошлыми и последующими поколениями", – пишет пятый президент.

Как известно, 15 декабря 2018 г. в Киеве состоялся Объединительный собор украинских православных церквей, участники которого утвердили устав и избрали предстоятеля Православной церкви Украины (ВТО). Им стал Митрополит Эпифаний. 5 января 2019 года Вселенский Патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ в храме святого Георгия на Фанаре (Стамбул) после совместного служения литургии с митрополитом Эпифанием. В церемонии также принял участие Петр Порошенко. А 6 января 2019 года Вселенский Патриарх официально вручил предстоятелю Православной церкви Украины Митрополиту Эпифанию Томос об автокефалии украинской церкви. В тот день впервые состоялось евхаристическое сослужение двух предстоятелей и иерархов и духовенства обеих Церквей.