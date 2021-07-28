Порошенко в годовщину Крещения Руси-Украины: это был не только выбор веры, но и выбор цивилизации - Украина сегодня неотъемлемая часть Европы

Об этом заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в видеообращении к 1033-й годовщине Крещения Руси-Украины.

"1033 назад князь Владимир Великий крестил наших предков. Тысяча лет и символические тридцать три, потому что тридцать три - это возраст Христа. В такие же летние дни наши предки услышали переведенные им слова Спасителя: "Где двое или трое собраны во имя мое, там Я посреди них". От имени всех поколений украинцев давайте откликнемся словам Апостола Павла: "А если Бог за нас, кто против нас?" - сказал он.

"Я приветствую все украинские церкви, чьи корни - в едином Владимировом крещении. С праздником вас, православные. С праздником, греко-католики и украинские католики. С праздником, протестанты. Приветствую верующих других религий и тех, кто только сейчас ищет дорогу к Богу. Чин Владимира Святославича означал не только выбор веры, но и выбор цивилизации. И Украина сегодня - неотъемлемая часть Европы. Так же как и значение Томоса об автокефалии выходит за рамки церковных оград. Не зря же мудрые люди назвали его геополитической катастрофой для России ", - добавил Порошенко.

"Слово Божье впервые было принесено на нашу землю Апостолом Андреем, задолго до Владимира равноапостольного. Так было положено начало связи между народом, которому в горах Киевских проповедовал Андрей, с его преемниками на престоле Вселенского Патриарха. Меньше месяца отделяет нас от визита Его Святейшества Варфоломея, которого в тридцатую годовщину Независимости украинский народ гостеприимно встретит и которому спасибо за историческое решение о предоставлении Томоса. Все мы радуемся тем, что независимая Православная Церковь Украина вошла равной среди равных в большой семьи Церквей-Сестер. Продолжается и процесс ее признания другими церквями. Он мог бы пройти и быстрее, если бы до этого не была так равнодушна нынешняя украинская власть. Российская дипломатия активно противодействует такому признанию, а наша власть умыла руки, потому что "какая разница" - ее главный идеологический ориентир ", - подчеркнул пятый президент Украины.