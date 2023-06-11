Порошенко в годовщину безвиза: Украина победит и станет членом ЕС и НАТО
Петр Порошенко в годовщину безвиза на своей странице в Facebook пишет, что шесть лет назад немногие верили в открытые для украинцев границы ЕС
Об этом говорится на сайте партии "ЕС".
Он подчеркивает: вера в победу, несокрушимость и настойчивость украинцев в конечном счете так же приведут к членству нашего государства в ЕС и НАТО.
"Мало кто верил, что это возможно - но шесть лет назад мы обрели безвиз. Мы были очень настойчивы и верили в свою цель. Мы много работали, чтобы выполнить все условия для либерализации визового режима. И достигли цели. Благодаря безвизу миллионы украинцев открыли для себя Европу, а Европа открыла украинцев – искренних, талантливых, доброжелательных. А после полномасштабного вторжения – приняла и приютила наших женщин и детей", – напомнил пятый президент.
"Мало кто верил, что Украина выстоит в первые недели российского нашествия. Но мы выстояли. Мало кто верил, что членство Украины в ЕС и НАТО возможно - но это тоже абсолютно реальная цель, если идти к ней так же упорно", - пишет Порошенко. .
"Сегодня моему отцу должно было быть 87… И он всегда верил и говорил, что мы станем большой европейской семьей", – вспоминает Петр Порошенко.
"Нам осталось самое трудное, но когда Украина победит, то станет членом ЕС и НАТО. Это – единственно возможный и правильный путь. Это то, во что ты верил, отец. И это то, за что боремся сейчас все мы", – подчеркивает пятый президент.
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