Порошенко в Галифаксе призвал западных союзников предоставить Украине ПДЧ на саммите НАТО в июне 2022 года

"Что нужно Украине от свободного мира? От США, Канады, от наших партнеров? В первую очередь нам нужно иметь отчетливое видение перспективы членства в НАТО. В июне следующего года на следующем саммите НАТО нужно принять ПДЧ. Это и пряник, и кнут. Это очень большая возможность укрепить и европейскую, и мировую безопасность", - отмечает Петр Порошенко.

"Если мы получим его, мы подтвердим нашу перспективу. Когда я участвовал в саммитах НАТО, я каждый раз всех лидеров стран-членов спрашивал, все ли поддерживают наше членство в НАТО и есть ли кто-то против этого. Никто не говорил, что против этого, не было таких рук", - вспоминает Порошенко.

"Мы - часть свободного мира. Украинцам принадлежит это право, разве мы будем просить разрешения у Путина, чтобы стать частью свободного мира?" - задает Порошенко риторический вопрос.

"18 сентября 2014 года, когда я имел честь выступать в Конгрессе США, я сказал, что украинские воины, украинский народ не только воюют за свой суверенитет, независимость, территориальную целостность. Мы боролись за волю, свободу и демократию. Мы боролись за права человека и мировую безопасность", - резюмирует Петр Порошенко.