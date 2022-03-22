Порошенко в эфире MSNBC призвал союзников в ближайшее время принять для Украины стратегию восстановления наподобие Плана Маршалла

Об этом сообщает сайт партии "Европейская Солидарность".



"Речь идет об аналоге Плана Маршала. Пусть он называется "План Байдена", с тем, чтобы продемонстрировать его лидерство. И этот план очень актуален. Ведь 24 марта, на этой неделе, пройдет саммит стран Группы Семи, саммит Европейского Союза и саммит НАТО. Пусть называется этот план "Планом Байдена-Мишеля-Джонсона", - предлагает пятый Президент.



"Нужно больше санкций. Нужно эмбарго на всю российскую торговлю. Прошу, прекратите финансирование России, которое она использует для убийства украинцев. Это просто невозможно. Нужно эмбарго на российские нефть и газ. И это однозначно следует вводить уже сегодня. Прекратите финансировать Путина. Прекратите финансировать этого убийцу", - призвал Порошенко.



Он подчеркнул, что ни одна страна мира не может диктовать свою волю и определять будущее другой суверенной страны.



"Одна страна не может силой изменять границы другой страны. Ведь это чрезвычайно угрожающий прецедент. Как и важен принцип того, что одна страна не может налагать право вето на будущее другой страны. Идет ли речь о членстве в НАТО или о каком-либо другом будущем,членстве в ЕС. Все это вопросы для решения украинским народом и государствами-членами Европейского Союза", – говорит Порошенко.



"К примеру, сегодня Путин хочет украинские Крым и Донбасс. А завтра он может захотеть остров Готланд от Швеции или послезавтра Аляску - от Соединенных Штатов Америки. Поскольку он подумает, что Аляска принадлежит России. Давайте не предоставлять никаких прецедентов безумному диктатору, каким является Путин , ведь если он захватит Украину, он не остановится. Путин пойдет так далеко, как мы ему это позволим", - предостерегает Порошенко.



"Перспектива членства Украины в ЕС и предоставление статуса кандидата на членство в ЕС для Украины – это то, что действительно нужно Украине", - убежден Петр Порошенко.



Как известно, Петр Порошенко предложил западным партнерам план по достижению мира в Украине. Он включает развертывание программы ленд-лиза, предоставление средств противовоздушной обороны и самолетов для контроля над небом, нефтяное эмбарго против России, разработку плана восстановления Украины и ускорения евроинтеграции.