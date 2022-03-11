Порошенко в эфире MSNBC призвал дать Украине еще больше джавелинов и NLAW

"Позиция первая – противовоздушная оборона. Нам действительно очень не хватает соответствующих ракет, в частности стингеров. Позиция вторая – нам нужно значительно повысить противотанковую оборону, включая системы "Джавелин", NLAW, Carl Gustaf. Они демонстрируют чрезвычайно большую эффективность. И именно благодаря им нам удалось подбить более 350 танков и более 1000 бронированных машин. Но ведь мы их тратим. И каждый новый день, неделю, нам нужны новые поставки", - подчеркнул Порошенко.

"Нам нужна амуниция. И, конечно же, нам нужны санкции, которые станут опустошительными для Путина. Он должен заплатить большую цену. Как и россияне, которые поддерживают эту агрессию, россияне, которые поддерживают Путина, поддерживают этого убийцу украинцев, его издевательства над Украиной, убийцу украинских детей, – это также и их ответственность. Они должны понять, что Путин должен убраться из Украины, вывести свои войска", – убежден Порошенко.

"Чрезвычайно важна в этих условиях также солидарность с нами всего мира. И она для нас является первой необходимостью", – отмечает Порошенко.